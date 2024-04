英 ラグジュアリーマガジン主催のアワードを日本初2年連続受賞！天野ファミリーファーム

天野ファミリーファームは、イギリスの富裕層向けのウェブマガジンが主催する「LUX life Magazine Awards」にて、「Best yakiniku restaurant of the year2024」を受賞 しました。

店舗名 : 天野ファミリーファーム

所在地 : 〒059-0900 北海道白老郡白老町白老766-126

アクセス: 道央自動車道 白老インターチェンジより車で4分

営業時間: 11:00〜15:00(L.O. 14:30)

16:00〜20:00(L.O. 19:30)

定休日 : 水曜日、年末年始

席数 : 店内 52席、テラス(5〜10月のみ) 24席

駐車場 : あり(20台)

URL :

https://www.amano-familyfarm.com/restaurant.html

天野ファミリーファームは、イギリスの富裕層向けのウェブマガジンが主催する「LUX life Magazine Awards」にて、「Best yakiniku restaurant of the year2024」を受賞 しました。

なお同社は2023年にも同アワードの「BEST JAPANESE BBQ RESTAURANT 2023」を受賞しており焼肉店としての2年連続受賞が日本初 の快挙となります。

「LUX life Magazine Restaurant & Bar Award」について

2015年にイギリスで創刊された富裕層向けのウェブマガジン「LUX life Magazine」が主催するアワードです。

業績の認められる企業や店舗を世界中から選定し表彰しています。

同社が運営する炭火焼肉レストランは 「世界の飲食店で高品質な和牛の提供 高品質なサービス」という点で評価され、2年連続の受賞となりました。

2023年の受賞をきっかけに台湾、タイ、オーストラリア、ドイツなどアジア、オセアニアを中心に海外からWEBサイトへのアクセスも増加し、今後も訪日外国人客の来店増加を見込んでいます。

「天野ファミリーファーム」の魅力

天野ファミリーファームは炭火焼肉レストランです。

1993年に牧場横で白老牛の精肉販売が始まりで、1998年に北海道企業化促進推奨事業認定を受け、1999年にレストランを開店しました。

北海道を代表する黒毛和種のブランド牛「白老牛」を、鮮度抜群なお肉とリーズナブルな価格帯で提供。

備長炭で香ばしく焼くことで、白老牛本来の美味しさを堪能することができます。

また牛を丸ごと一頭使用しているため、普段はなかなか食べることができない希少部位も楽しむことができます。

2ヶ月ごとに素材が変わる「旬野菜のキムチ」は、同店のもうひとつの名物商品です。

これだけを買いにご来店くださるお客様もいらっしゃるほど大人気です。

店外には、色とりどりの花が咲くナチュラルガーデンが拡がっており、5〜10月はテラス席も開放しているため、美味しい空気に触れながらお食事を楽しめます。

ふるさと納税の返礼品にも選定

「白老牛」は同社ECサイトでも購入いただける他、白老町のふるさと納税返礼品にも選定されています。

返礼品にはステーキ肉をはじめ、ハンバーグやレストランのお食事券なども用意されています。

ECサイト :

https://www.amano-familyfarm.com/

ふるさと納税 詳細: 白老牛 - 北海道白老町ふるさと納税特設サイト( hokkaido-shiraoi.jp )

