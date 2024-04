仏教とカウンセリングの融合でより深く寄り添える人材を育成！「仏教カウンセラー養成講座」開催

一般社団法人 仏教補完代替医療機構は、今回「仏教カウンセラー養成講座」を、2024年6月8日(土)・9日(日)に開催することを発表しました。

仏教カウンセラー養成講座

イベント詳細:

現代社会では、ストレスや悩みを抱える人が増加しており、メンタルヘルスへの関心が高まっています。

仏教の教えとカウンセリングの技法を組み合わせた新しいアプローチにより、より深く人間の苦しみに寄り添える人材の育成を目指すこととしました。

本講座では、介護に携わる方々、終末期を迎えている家族を支えている方々、大切な家族を亡くされた方々など、様々な困難に直面している人々の心に寄り添うための知識と技術を学びます。

カウンセリングの基礎理論から実践的テクニックまで、充実した内容となっています。

2日間の全課程を修了された方には、当機構認定の「仏教カウンセラー」資格を授与し、認定証を交付します。

また、講座終了後、得度式を受けていただき度牒(僧侶資格)及び法名を授与します。

■開催概要

イベント名: 仏教カウンセラー養成講座

開催日時 : 令和6(2024)年6月8日(土)・9日(日)(6ヶ月間の動画講座アクセス権付き)

開催場所 : アセットビルドセミナー室及び心照寺春日部道場(得度式)

(〒344-0061 埼玉県春日部市粕壁1-9-43)

アクセス : 東武スカイツリーライン 春日部駅 徒歩1分

受講料 : 330,000円(5月15日まで早期割引286,000円)

※僧侶資格をお持ちの場合、220,000円(早期割引187,000円)

参加条件 : 満20歳以上、反社会的勢力の構成員または関係者ではないこと

志望動機を400字程度で記入いただきます。

※審査があります。

定員 : 15名

主催 : 一般社団法人 仏教補完代替医療機構

<内容>

第1日目 9:00〜18:00

開講式・オリエンテーション

仏教概論

密教概論

仏教カウンセラーとは?

死生学

グリーフケア

スピリチュアルケア

第2日目 9:00〜17:00

瞑想の基礎(座学・実習)

傾聴(座学・実習)

仏教カウンセラーとしての活動について

得度式(度牒・法名授与)

仏教カウンセラー認定証授与式

