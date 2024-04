釣り用品の買取事業を行う釣具買取ウルラボが「釣具買取ウルラボ 福岡 春日店」を2024年4月6日にオープンしました。

釣具買取ウルラボ 福岡 春日店

店舗名 : 釣具買取ウルラボ 福岡 春日店

電話番号: 092-707-8353

所在地 : 〒816-0824 福岡県春日市小倉1-5-101 UrbanCrossWhiteWater 春日

駐車場 : 店舗前に無料駐車場あり

営業時間: 10:00〜18:00

定休日 : 火曜日・水曜日

アクセス: JR南福岡駅から車で4分

URL :

https://ullabo.jp/

開店日 : 2024年4月6日(土)

■春日店オープンを記念して「人気リールが当たるキャンペーン」をX(旧twitter)にて開催

応募いただいた方の中から抽選で1名様に人気リールが当たるキャンペーンを開催します。

※リールはお選びいただけません。

釣具買取ウルラボ Xアカウント:

Tweets by fishing_ullabo

Xプレゼント企画期間: 2024年4月26日(金)18時〜2024年5月6日(月)23時59分まで

■店舗の特徴

*釣具の買取専門店

釣具専門買取店のため、価値が分からなくて安い査定をされたり、種別によって買取をお断りする事はございません。

ウルラボは迅速かつ適切な価格での買取を心掛けており、常に最新の市場価値を把握しています。

釣り人のためにできる限りで高額買取に努めさせていただきます。

*徹底的なコスト削減でお客様へ還元

釣具を専門にすることで、人件費や家賃など買取コストを最大限に削減!削減できた費用を買取価格という形でお客様へ還元しています。

*福岡・佐賀エリアの出張買取も対応

福岡・佐賀エリアを中心に出張買取も対応します。

自宅・倉庫に眠った釣具の処分にお困りの方。

一気に片付けが可能です。

買取品ルアー2

買取品エギング

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post “人気リール”が当たるオープン記念キャンペーンも!釣具買取ウルラボ 福岡 春日店 appeared first on Dtimes.