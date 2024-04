桜スパイス＆ふりかけも！三共食品 2024春新商品

三共食品は、食のライフスタイルブランド「FOODBASE(フードベース)」より、「桜スパイス」「桜ふりかけ」および金箔が入った「食辣油」「食辣油スパイス」「食辣油ふりかけ」をセットにしたギフトセットなど新商品7種を2024年4月26日(金)に発売しました。

三共食品 2024春新商品

https://diner-store.jp/

FOODBASEは伝統的な“和”と現代の技術を掛け合わせて、新しい食体験を提案する食のブランドです。

「日本のものづくりの素晴らしさを世界に届ける」をコンセプトに素材や加工技術に拘り、日本特有の繊細さを表現。

ここにしかない唯一無二の味を追求します。

厳選された最高品質の食材、職人の技術、それに確かな情熱を込めてひとつひとつ創り上げた製品は、四季や全国各地の名産など日本の風土や文化を反映しお客様に“日本”の味をお届けします。

<桜スパイス>

日本の春を感じさせる桜をコンセプトにした限定フレーバー。

独自にスパイスを調合し、桜の香りと胡椒のスパイシーさがクセになる絶妙な味付けに仕上げました。

和を感じさせる商品でありながら、洋食にも使用できるものとなるよう黒胡椒を入れ、白炒り胡麻を使用することで味に調和を持たせているのがポイント。

魚介や野菜と特に相性がよく、味覚だけではなく桜を感じさせるピンク色がいつもの食卓に華やかな彩を加えます。

価格 : 648円(税込)

商品URL:

桜スパイス[FB009]

桜スパイス

「真鯛の薄切り」桜スパイス

<桜ふりかけ>

こちらも日本の春を感じさせる桜をコンセプトにした限定フレーバー。

一般的にふりかけは甘めの味付けが多い中、本商品は桜の風味と塩味と旨味が効いた味付けになっています。

風味豊かな海苔や胡麻を加えることでしっかりと和を感じることができます。

「ごはんのお供」はもちろんのこと、魚料理にかけることによって食材の旨味をより引き立たせることができます。

価格 : 648円(税込)

商品URL:

桜ふりかけ[FB010]

桜ふりかけ

「鰻の白焼き」桜ふりかけ

<食辣油>

コクのある風味豊かな辣油に、独自の技術で調理された豊かな食感を加えるサクサクのフライドガーリック。

それぞれの素材の風味を活かした門外不出のオリジナルレシピにより、本能で“美味い”と感じる辣油に仕上げました。

価格 : 756円(税込)

単品商品URL:

食辣油[FB006]

「釜玉うどん」食辣油

<食辣油スパイス>

「食辣油」をより手軽に利用できるよう、粉末のスパイスにした商品。

かける量を調整しやすく、肉料理からサラダ、お湯に溶かしてスープの素としても使用でき、さまざまな調理方法で辣油の風味をプラスできます。

価格 : 432円(税込)

単品商品URL:

食辣油スパイス[FB007]

「和牛ステーキの牛蒡ソース」食辣油スパイス

<食辣油ふりかけ>

通常の辣油よりも白米に合うことを目指しレシピを開発。

風味豊かな海苔や胡麻を加えることにより、しっかりと和を感じることができます。

価格 : 432円(税込)

単品商品URL:

食辣油ふりかけ[FB008]

「烏賊の握り」食辣油ふりかけ

<ギフトセット>

「食辣油」「食辣油スパイス」「食辣油ふりかけ」がセットになったギフトセット。

それぞれ金箔が入ったギフトセットのみの特別仕様です。

また辣油をかける際に使えるオリジナルのスマートスプーンも付属しています。

縁起の良い金箔が入った本商品は、お誕生日や記念日などの贈り物にもおすすめです。

オリジナルのスマートスプーンは新潟県燕市に本社を構える「燕物産株式会社」に別注で依頼したもので、職人が1点1点手磨きで角を丸めています。

ヘッド部分の先端を製造限界である厚み1mm以下まで薄くしており、これまでのスプーンとは全く異なる細長いフォルムはヘラのようにお皿や瓶にフィットするため様々なシーンで重宝されます。

価格 : 5,400円(税込)

商品URL:

食辣油ギフトセット[FB004]

ギフトボックス

※単品販売の「食辣油」「食辣油スパイス」「食辣油ふりかけ」には金箔が入っておりません

桜スパイス、桜ふりかけは「日本をイメージした商品を作りたい」という想いのもと企画・開発されました。

「桜」は日本を想起させると同時に「桜餅」をはじめ昔からお菓子に使われており食品としてもポピュラーな花です。

桜の特徴を出すため原料は国産桜にこだわり、様々な桜原料を試す中で一番自然でそれぞれの味の邪魔にならないものを選定。

また自社で桜の花びらの塩漬を乾燥し砕くことで実際の桜も楽しむことができるようにしました。

なおFOODBASEでは今後も四季をテーマにした限定商品を展開予定です。

