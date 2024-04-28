Omoinotake初の海外公演！ 台北・ソウル公演を含めた13ヵ所14公演のツアー開催決定
■『Omoinotake ONE MAN TOUR 2024』チケットのオフィシャル抽選先行は4月28日の19時30分より開始
Omoinotakeが、4月28日に大阪城音楽堂にて開催したワンマンライブにて『Omoinotake ONE MAN TOUR 2024』の開催を発表。
本ツアーは、9月～11月にOmoinotakeがこれまでワンマンライブで訪れたことがない地域である長崎県・石川県・香川県、そして、Omoinotake初の海外公演となる台北・ソウル公演も含めた13か所14公演を回るワンマンツアーとなる。
チケットのオフィシャル抽選先行は4月28日の19時30分より開始される。
各詳細や今後の情報はOmoinotakeオフィシャルサイトやSNSなどでチェックしよう。
ツアー情報
『Omoinotake ONE MAN TOUR 2024』
09/20（金）台湾・Taipei The Wall Live House
09/28（土）韓国・Seoul Rolling Hall
10/04（金）福岡・DRUM Be-1
10/05（土）長崎・DRUM Be-7
10/12（土）宮城・仙台darwin
10/14（月・祝）北海道・札幌cube garden
10/18（金）石川・金沢Eight Hall
10/25（金）愛知・ダイアモンドホール
11/01（金）大阪・なんばHatch
11/05（火）東京・Zepp DiverCity(TOKYO)
11/09（土）香川・高松MONSTER
11/10（日）広島・Live space Reed
11/12（火）島根・松江B1
11/13（水）島根・松江B1
リリース情報
2024.05.05 ON SALE
DIGITAL SINGLE「蕾」
Omoinotake OFFICIAL SITE
http://omoinotake.com/