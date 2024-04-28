ÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¡¡£²£°ºÐ¤Ç·Þ¤¨¤¿¡Ö´°Á´¤Ê¤ëºÃÀÞ¡££±Ç¯È¾¤¯¤é¤¤¤º¤Ã¤Èµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×»¨»ïÏ¢ºÜ¡¢¥é¥¸¥ª¡¢£Ã£Í¤¹¤Ù¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¼º°Õ
¡¡½÷Í¥¤ÎÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¤¬£²£¸Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡×¤Ë½Ð±é¡££²£°ºÐ¤Î¤³¤í¤Ë¡Ö´°Á´¤Ê¤ëºÃÀÞ¡×¤ò·Þ¤¨¡¢ËèÆüµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎµÈÅÄ·ÃÊå»á¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼ÎÑÌé¤È£³¿Í¤Ç¥È¡¼¥¯¡£ÀÐ¸¶¤Ï¡¢µÈÅÄ´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö½çÉ÷ËþÈÁ¤Ë¸«¤¨¤ë¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î³ëÆ£¤È¤«¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Î¡©¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖÁ´Á³¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿ÀÐ¸¶¡£¡Ö»ä¡¢£µÇ¯¼þ´ü¤ÇÍè¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£±£µºÐ¤Ç¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢£²£°ºÐ¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢£²£±¡¢£²£²ºÐ¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡££¸Ç¯¤¯¤é¤¤Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿£±£°¼Ò¶á¤¯¤Î»¨»ï¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¡¢¤½¤·¤Æ£µÇ¯¶á¤¯Â³¤¤¤¿¥é¥¸¥ª¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¢¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿£Ã£Í¡¢°ìµ¤¤Ë¤½¤ÎÇ¯¤ËÁ´Éô¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¤Ê¤ó¤«¤·¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤«¤·¤¿¤Ê¤é¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¤â¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢°ìµ¤¤ËÂ´¶È¤À¤Ã¤¿¤ê½ª¤ï¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢µ¯¤¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤¢¡¢¤â¤¦µá¤á¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¡¢É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡£´°Á´¤Ê¤ëºÃÀÞ¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤³¤«¤éËèÆü¡¢µã¤¯Æü¡¹¡£¤½¤³¤«¤é£±Ç¯È¾¤¯¤é¤¤¡¢¤º¤Ã¤Èµã¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡£µã¤¤¤Æ¡¢µã¤¤¤Æ¡¢µã¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤µ¤óÂå¤ï¤Ã¤Æ¡¢µÙ¤ó¤ÀÊý¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤ÈºÃÀÞ¤ÎÆü¡¹¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö£±¥«·î¤ªµÙ¤ß¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯°ì¿ÍÎ¹¤Ë½Ð¤Æ¡×¤ÈËÁ¸±¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤³¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¥á¥Ë¥å¡¼·è¤á¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤ªÊÛÅö½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡£¥»¥ê¥Õ¤â¤¢¤ë¤·¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤â¤¤¤ë¤·¡¢°áÁõ¤µ¤ó¤â¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤â¤¤¤ë¤·¡¢»ä¤¬°ì¿Í¤ÇÁªÂò¤·¤¿¤â¤Î¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£°ì¿Í¤Ç¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼«Ê¬¤ÇÁªÂò¤·¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤½¤ÎÆü¤Ë²ñ¤¦¿Í¡¢Éþ¡¢¥Í¥¤¥ë¤Ê¤É¤ò¼«¤éÁª¤Ð¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤´Ä¶¤Ë¼«¤éÃÖ¤¤¤Æ¡¢¿´¶¤ÎÊÑ²½¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£
¡¡ÀÐ¸¶¤Ï¡Ö¤½¤Î¥Í¥¤¥ë²Ä°¦¤¤¤Í¤È¤«¡¢¥Ê¥ó¥Ñ¤µ¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡£»ä¤¬Áª¤ó¤À¤â¤Î¤òË«¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤¯¤Æ¡£¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¼þ¤ê¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¤¿¤é¡¢¿ÍÀ¸¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£