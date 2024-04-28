À¾Éð¡¢2»î¹çÏ¢Â³¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤Ç±äÄ¹Àï15Ï¢ÇÔ¡Ä¾¾°æ´ÆÆÄ¡Ö¤³¤Á¤é¤ÎÀÕÇ¤¡×¡¡¥µ¥è¥Ê¥éÊá°ï¤Î21ºÐÊá¼ê¤ò¤«¤Ð¤¦
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯3¡ß¡½2À¾Éð¡Ê28Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡ºÇ²¼°ÌÀ¾Éð¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÄËº¨¤Î¶Ë¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2»î¹çÏ¢Â³¤Î±äÄ¹¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¡£¤·¤«¤âËëÀÚ¤ì¤Ï12²ó2»àËþÎÝ¤«¤é¤ÎÊá°ï¤À¤Ã¤¿¡£ÅÓÃæ¤«¤é¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢¥ä¥ó¤Î³°³Ñµå¤òÊáµå¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿21ºÐ¤Î¸Å»Ô¤Ï¤¦¤Ê¤À¤ì¤¿¤Þ¤Þ¡£¥³¡¼¥Á¤ËÉÕ¤Åº¤ï¤ì¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤ØÌá¤ë»Ñ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÄË¡¹¤·¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Í¡Ä¤³¤Á¤é¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÀÕÇ¤¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¾¾°æ´ÆÆÄ¤Ï¤«¤Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡2ÅÙ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢ÂÇÀþ¤Ï15»î¹ç¤Ö¤ê¤Î2·å°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤à¤·¤í½ªÈ×¤Ï²¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£9²ó2»àÆóÎÝ¡£10²ó2»à°ì¡¢»°ÎÝ¡£11²ó1»àÆó¡¢»°ÎÝ¡£¤½¤·¤Æ12²ó¤Ï1»àËþÎÝ¤ÎÀä¹¥µ¡¤Ç³°ºê¤¬»°¥´¥íÊ»»¦ÂÇ¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Î»þÅÀ¤Ç¥Á¡¼¥àºÇÂ¿12»î¹ç¤ËÅê¤²¤Æ¤¤¤¿ËÉ¸æÎ¨0¡¦00¤Î¥¢¥Ö¥ì¥¤¥æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö·ë¹½ÅÐÈÄ¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¾¾°æ´ÆÆÄ¤Ïµ¯ÍÑ¤ò¹µ¤¨¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥Ö¥ë¥Ú¥ó»ö¾ð¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÀèÈ¯¶ùÅÄ¤Èµß±ç¿Ø¤ÏÊ³Æ®¤·¤¿¡£¡ÖÎÉ¤¯¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¡¢ÂÇ¤ÄÊý¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤«¤Ê¤«ÆÀÅÀ¤ËÍí¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×¡£¤½¤ì¤Ç¤â»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÌÏ«´¶¤È±äÄ¹Àï15Ï¢ÇÔ¤Î¥×¥íÌîµå¥ï¡¼¥¹¥ÈµÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¹õÀ±¡£»î¹ç¸å¤Î¾¾°æ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¸½¼Â¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë¤è¤¦¤Ë»°ÎÝ¥Ù¥ó¥Á¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¡¢²ù¤·¤µ¤Î»Ä¤ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤òÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊÀ¾¸ý·û°ì¡Ë