レースが行われた金沢競馬場(c)netkeiba

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　28日、金沢競馬場で行われた第32回北日本新聞杯(3歳・重賞・ダ1700m・1着賞金300万円)は、好位追走から3-4コーナーで先頭に立って後続を突き放した西啓太騎手騎乗の2番人気リケアマロン(牝3、金沢・加藤和義厩舎)が、2着の3番人気ダブルアタック(牡3、金沢・金田一昌厩舎)に5馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分50秒1(良)。

　さらに6馬身差の3着に4番人気ニキ(牡3、金沢・加藤和義厩舎)が入った。なお、1番人気リメンバーアポロ(牡3、金沢・佐藤茂厩舎)は競走を中止した。

　勝ったリケアマロンは、父トビーズコーナー、母ネモフィラハピネス、その父パイロという血統。中央からの移籍後2連勝で重賞初制覇を飾った。

【勝ち馬プロフィール】
◆リケアマロン(牝3)
騎手:西啓太
厩舎:金沢・加藤和義
父:トビーズコーナー
母:ネモフィラハピネス
母父:パイロ
馬主:稲場 澄
生産者:王蔵牧場

【全着順】
1着　リケアマロン　2人気
2着　ダブルアタック　3人気
3着　ニキ　4人気
4着　カレンアイバーソン　7人気
5着　エムティトップ　6人気
6着　トルピード　8人気
7着　レーヴァローゼ　11人気
8着　ドンリュウスター　10人気
9着　マイネルスピカ　5人気
10着　ショウナンサクレツ　9人気
競走中止　リメンバーアポロ　1人気