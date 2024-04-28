28日、金沢競馬場で行われた第32回北日本新聞杯(3歳・重賞・ダ1700m・1着賞金300万円)は、好位追走から3-4コーナーで先頭に立って後続を突き放した西啓太騎手騎乗の2番人気リケアマロン(牝3、金沢・加藤和義厩舎)が、2着の3番人気ダブルアタック(牡3、金沢・金田一昌厩舎)に5馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分50秒1(良)。

さらに6馬身差の3着に4番人気ニキ(牡3、金沢・加藤和義厩舎)が入った。なお、1番人気リメンバーアポロ(牡3、金沢・佐藤茂厩舎)は競走を中止した。

勝ったリケアマロンは、父トビーズコーナー、母ネモフィラハピネス、その父パイロという血統。中央からの移籍後2連勝で重賞初制覇を飾った。

【勝ち馬プロフィール】

◆リケアマロン(牝3)

騎手:西啓太

厩舎:金沢・加藤和義

父:トビーズコーナー

母:ネモフィラハピネス

母父:パイロ

馬主:稲場 澄

生産者:王蔵牧場

【全着順】

1着 リケアマロン 2人気

2着 ダブルアタック 3人気

3着 ニキ 4人気

4着 カレンアイバーソン 7人気

5着 エムティトップ 6人気

6着 トルピード 8人気

7着 レーヴァローゼ 11人気

8着 ドンリュウスター 10人気

9着 マイネルスピカ 5人気

10着 ショウナンサクレツ 9人気

競走中止 リメンバーアポロ 1人気