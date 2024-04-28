レースが行われた水沢競馬場(c)netkeiba

写真拡大

　28日、水沢競馬場で行われた第36回栗駒賞(3歳上・重賞・ダ1400m・1着賞金300万円)は、2番手追走から直線で抜け出した山本聡哉騎手騎乗の1番人気ゴールデンヒーラー(牝6、岩手・佐藤祐司厩舎)が、ゴール前追い上げてきた2番人気ゲンパチプライド(牡5、岩手・畠山信一厩舎)に3/4馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分28秒1(良)。

　さらに1/2馬身差の3着に5番人気ドルズプライスレス(牡5、岩手・伊藤和忍厩舎)が入った。なお、3番人気タイセイアベニール(牡9、岩手・佐藤雅彦厩舎)は5着に終わった。

　勝ったゴールデンヒーラーは、父タートルボウル、母ミリオンハッピー、その父アグネスタキオンという血統。前走の白嶺賞に続く重賞連勝を飾った。

【勝ち馬プロフィール】
◆ゴールデンヒーラー(牝6)
騎手:山本聡哉
厩舎:岩手・佐藤祐司
父:タートルボウル
母:ミリオンハッピー
母父:アグネスタキオン
馬主:平賀 敏男
生産者:下河辺牧場

【全着順】
1着　ゴールデンヒーラー　1人気
2着　ゲンパチプライド　2人気
3着　ドルズプライスレス　5人気
4着　キモンリッキー　4人気
5着　タイセイアベニール　3人気
6着　トキノパイレーツ　8人気
7着　アメージングラン　7人気
8着　フジラプンツェル　6人気
9着　シガーヲスウオトコ　9人気