28日、水沢競馬場で行われた第36回栗駒賞(3歳上・重賞・ダ1400m・1着賞金300万円)は、2番手追走から直線で抜け出した山本聡哉騎手騎乗の1番人気ゴールデンヒーラー(牝6、岩手・佐藤祐司厩舎)が、ゴール前追い上げてきた2番人気ゲンパチプライド(牡5、岩手・畠山信一厩舎)に3/4馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分28秒1(良)。

さらに1/2馬身差の3着に5番人気ドルズプライスレス(牡5、岩手・伊藤和忍厩舎)が入った。なお、3番人気タイセイアベニール(牡9、岩手・佐藤雅彦厩舎)は5着に終わった。

勝ったゴールデンヒーラーは、父タートルボウル、母ミリオンハッピー、その父アグネスタキオンという血統。前走の白嶺賞に続く重賞連勝を飾った。

【勝ち馬プロフィール】

◆ゴールデンヒーラー(牝6)

騎手:山本聡哉

厩舎:岩手・佐藤祐司

父:タートルボウル

母:ミリオンハッピー

母父:アグネスタキオン

馬主:平賀 敏男

生産者:下河辺牧場

【全着順】

1着 ゴールデンヒーラー 1人気

2着 ゲンパチプライド 2人気

3着 ドルズプライスレス 5人気

4着 キモンリッキー 4人気

5着 タイセイアベニール 3人気

6着 トキノパイレーツ 8人気

7着 アメージングラン 7人気

8着 フジラプンツェル 6人気

9着 シガーヲスウオトコ 9人気