4月27日、コブクロの1夜限りの超プレミアムLIVEが大阪で開催された。ベスト盤『ALL SEASONS BEST』発売の特別企画として開催されたもので、その舞台となったのは2024年10月に閉店となる大阪市内のライブハウスumeda TRADだ。umeda TRADは、2000年3月4日に2人が初ワンマンライブを行ったのが会場でもあり、当時はバナナホールという名称だった。

















<2024年4月27日@umeda TRAD>

1.Bye Bye Oh! Dear My Lover

2.轍-わだち

3.ストリートのテーマ

4.LOVE

5.桜

6.Flag

7.Moon Light Party!!

8.神風

9.RAISE THE ANCHOR

<KOBUKURO 25TH ANNIVERSARY TOUR 2024 "QUARTER CENTURY">

8月10日(土)群馬県 高崎芸術劇場 大劇場

8月11日(日・祝)群馬県 高崎芸術劇場 大劇場

8月16日(金)広島県 広島・上野学園ホール

8月17日(土)広島県 広島・上野学園ホール

8月23日(金)東京都 東京ガーデンシアター(有明)

8月30日(金)愛媛県 松山市民会館

8月31日(土)香川県 レクザムホール(香川県県民ホール)

9月06日(金)宮崎県 宮崎市民文化ホール

9月07日(土)宮崎県 宮崎市民文化ホール

9月14日(土)石川県 石川・本多の森 北電ホール

9月15日(日)福井県 福井・フェニックス・プラザ エルピス 大ホール

9月22日(日・祝)福岡県 福岡サンパレス

9月23日(月・祝)福岡県 福岡サンパレス

9月28日(土)愛知県 名古屋国際会議場 センチュリーホール

9月29日(日)愛知県 名古屋国際会議場 センチュリーホール

10月05日(土)宮城県 仙台サンプラザホール

10月06日(日)宮城県 仙台サンプラザホール

10月13日(日)北海道 札幌文化芸術劇場 hitaru

10月14日(月・祝)北海道 札幌文化芸術劇場hitaru

10月19日(土)神奈川県 ぴあアリーナMM

10月20日(日)神奈川県 ぴあアリーナMM

11月09日(土)大阪府 Asue アリーナ大阪

11月10日(日)大阪府 Asue アリーナ大阪

そんな思い入れの深い場所に抽選で招待されたのは限定500人。約2時間のステージが繰り広げられた。2000年3月4日発表のインディーズアルバム『Root of my mind』に収録された曲をはじめ、大部分が懐かしい楽曲で、若さを感じる青いリリックやスピード感で、途切れることのないクラップに加え、シンガロングやコール&レスポンスを引き出し、なかでも路上ライブ時代を思い出させる「ストリートのテーマ」では、2000年ごろを歌った小渕のアドリブが炸裂。2人も観客もリラックスしてフロアには笑顔があふれた。このあとはバンドを迎え、コブクロ結成のきっかけとなった「桜」で会場を感動で包み込めば、時を経ても変わらぬ美しいハーモニーと旋律に人々は心酔。加えて路上ライブ時代の心象風景を浮かばせる「Flag」では黒田の染み入る歌声に、思わず動きを止めて2人の歴史に思いを馳せた。名曲の持つパワーにだれもが圧倒されたはずだ。そしてゴールに向けて、華やかなスカバージョンの「Moon Light Party!!」などで上昇気流を。おなじみの”Hey!“のコール、さらにウェーブも起こして一体感抜群。一方小渕がボーカルで圧をかけるロックでは、2本のギターが絡んでうなる見せ場も。そんななか最終にチョイスされたのは未収録の新曲「RAISE THE ANCHOR」で、アンセミックかつ壮大なナンバーにたくさんの拳がアップ&ダウン。エネルギーに満ちてついにライブは終了……となる予定だったが、“超プレミアムLIVE”はひと味違い、“さっき機材トラブルがあったんで、悔いのないように”(黒田)と、もう一度「Flag」という急きょの展開に。再びのエモーショナルな響きにまたも心を奪われて今度こそ終幕となった。ちなみに最後の「Flag」以外にも、今回は“プレミアム”な場面が多数。まず登場は後方の出入口からされたほか、立ち去る前にはコブクロをずっと支え続ける所属事務所の坂田美之助会長を呼び、全員で古希のお祝いをするシーンも。また軽快なMCはいつも以上で、黒田が若き日にしでかした絶体絶命の大遅刻や、前日のツーリングで危うく遭難しそうになったエピソードで笑い声と悲鳴を上げさせれば、小渕は胸を打つ「Flag」の誕生秘話を明かしたり、ショップ店員と繰り広げた身バレに関する攻防戦をコント風に語ったり。至近距離で聞く絶品トークは計約40分にもおよび、ファンのコブクロ愛を一層深くしたに違いない。そして今回の見ごたえと聴きごたえに、8月から始まる「KOBUKURO 25TH ANNIVERSARY TOUR 2024 "QUARTER CENTURY"」への期待もおのずと高まったことだろう。