レースが行われた佐賀競馬場(c)netkeiba

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　28日、佐賀競馬場で行われた第12回佐賀皐月賞(3歳・重賞・ダ1800m・1着賞金800万円)は、スタート一息もポジションを上げていき、最後の3-4コーナーで先頭に立って押し切った石川倭騎手騎乗の1番人気ウルトラノホシ(牡3、佐賀・真島元徳厩舎)が、2着の10番人気デッドフレイ(牡3、佐賀・鮫島克也厩舎)に1.1/2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分57秒5(稍重)。

　さらに1.1/2馬身差の3着に3番人気トレベルオール(牡3、佐賀・真島正徳厩舎)が入った。なお、2番人気トゥールリー(牡3、佐賀・北村欣也厩舎)は4着に終わった。

　勝ったウルトラノホシは、父ホッコータルマエ、母シータトウショウ、その父ジェニュインという血統。ダートグレード競走で3連敗を喫していたが、地元に戻って力の違いを見せつけた。

【勝ち馬プロフィール】
◆ウルトラノホシ(牡3)
騎手:石川倭
厩舎:佐賀・真島元徳
父:ホッコータルマエ
母:シータトウショウ
母父:ジェニュイン
馬主:中野 香代子
生産者:坂本 春雄

【全着順】
1着　ウルトラノホシ　1人気
2着　デッドフレイ　10人気
3着　トレベルオール　3人気
4着　トゥールリー　2人気
5着　ケンタッキーグレイ　4人気
6着　キトーウィン　7人気
7着　カシノルーカス　8人気
8着　シーブレ　11人気
9着　フークファンタジー　5人気
10着　カガカプチーノ　9人気
11着　アマルフィー　6人気
12着　オルタンシア　12人気