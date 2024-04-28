28日、佐賀競馬場で行われた第12回佐賀皐月賞(3歳・重賞・ダ1800m・1着賞金800万円)は、スタート一息もポジションを上げていき、最後の3-4コーナーで先頭に立って押し切った石川倭騎手騎乗の1番人気ウルトラノホシ(牡3、佐賀・真島元徳厩舎)が、2着の10番人気デッドフレイ(牡3、佐賀・鮫島克也厩舎)に1.1/2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分57秒5(稍重)。

さらに1.1/2馬身差の3着に3番人気トレベルオール(牡3、佐賀・真島正徳厩舎)が入った。なお、2番人気トゥールリー(牡3、佐賀・北村欣也厩舎)は4着に終わった。

勝ったウルトラノホシは、父ホッコータルマエ、母シータトウショウ、その父ジェニュインという血統。ダートグレード競走で3連敗を喫していたが、地元に戻って力の違いを見せつけた。

【勝ち馬プロフィール】

◆ウルトラノホシ(牡3)

騎手:石川倭

厩舎:佐賀・真島元徳

父:ホッコータルマエ

母:シータトウショウ

母父:ジェニュイン

馬主:中野 香代子

生産者:坂本 春雄

【全着順】

1着 ウルトラノホシ 1人気

2着 デッドフレイ 10人気

3着 トレベルオール 3人気

4着 トゥールリー 2人気

5着 ケンタッキーグレイ 4人気

6着 キトーウィン 7人気

7着 カシノルーカス 8人気

8着 シーブレ 11人気

9着 フークファンタジー 5人気

10着 カガカプチーノ 9人気

11着 アマルフィー 6人気

12着 オルタンシア 12人気