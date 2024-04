映画『スター・ウォーズ』のスペシャルカフェが、2024年4月20日(土)〜6月9日(日)の期間限定で、東京ソラマチ(R)にオープン! さっそく行ってきたので、詳しくレポートしよう。『スター・ウォーズ』は、ジョージ・ルーカスが製作した1977年の映画『スター・ウォーズ』(後に『スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望』に改題)から始まる映画およびドラマ・アニメなどを含むSFシリーズ。毎年5月4日は世界中の『スター・ウォーズ』ファンがスター・ウォーズの文化を祝い、映画を楽しむ「スター・ウォーズの日」となっている。

今回登場するのは、そんな「スター・ウォーズの日」を記念したカフェ「STAR WARS」OH MY CAFE! 『スター・ウォーズ』歴代シリーズと、その後を描く、『マンダロリアン』の世界観あふれる空間で、とっておきのメニューとグッズが展開される。それでは紹介していこう!【内装】店内に入ると、壁一面に飾られている場面写真が目に飛び込んできた。一気に作品の世界に引き込まれる! そのほかにも、可愛らしいグローグーのスタチューが置かれていたり、本コラボカフェのキービジュアルが壁にデザインされていたりと、写真映えするスポットが盛りだくさん。ファンにはたまらない空間となっている。【メニュー】作品に登場するメニューや、キャラクターをイメージしたドリンクなど、工夫を凝らしたメニューが多数ラインナップ。1つずつ見ていこう。●ポーションパンとシチューのプレート/1990円(税込)ふわっと膨らむポーションパンは、2020年「STAR WARS」OH MY CAFE で好評につき復刻! 『スター・ウォーズ/フォースの覚醒(エピソード7)』で、レイが食べていたポーションパンがパワーアップして登場する。今年は、ヴェジミート風のトルティーヤを乗せたシチューもご一緒に。●<グローグー>選べるスーププレート(チャウダー)/2190円(税込)『マンダロリアン』でグローグーが飲んでいたチャウダーを再現。付け合わせと一緒にどうぞ♪●<グローグー>選べるスーププレート(ボーンブロス)/2190円(税込)『マンダロリアン』でグローグーが飲んでいたボーンブロスを再現。ボーンブロスとチャウダー、どちらにするか悩んでしまいそう!●カエルのグリル/2290円(税込)『マンダロリアン』でグローグーが食べていたソーガン・フロッグをイメージし、地球のカエルを数量限定でご用意。こちら、<グローグー>選べるスーププレート(チャウダー)、<グローグー>選べるスーププレート(ボーンブロス)を注文の方のみ、オプションで注文可能となる。●3本のライトセーバーサンド/1890円(税込)『ファントム・メナス(エピソード1)』の公開25周年をお祝いするメニュー。クワイ=ガン・ジン&オビ=ワン・ケノービ VS ダース・モールが戦うシーンをイメージしたラップサンド。●<R2‐D2&C‐3PO>フルーツヨーグルト&ブレッド/1790円(税込)人気キャラクターの「R2‐D2」をイメージしたフルーツヨーグルトと、「C‐3PO」をイメージしたパンのプレート。可愛らしい見た目で、食べるのがもったいない!(C) & TM Lucasfilm Ltd.●ブルーミルク/1190円(税込)2020年「STAR WARS」OH MY CAFE で好評につき復刻! 作中に登場する定番メニューを再現している。●グリーンミルク/1190円(税込)今年は『最後のジェダイ(エピソード8)』で登場したグリーンミルクも再現。ブルーミルクと飲み比べてみてはいかが?●<ダース・ベイダー>ブラックウォーター/1290円(税込)ダース・ベイダーをイメージした真っ黒な乳酸菌飲料。●<ダース・モール>レッドスカッシュ/1290円(税込)ダース・モールをイメージしたストロベリースカッシュ。●アイスティー/790円(税込)デカフェのアイスティー。オリジナルボトルで提供される。●ホットミルク、ホットティー、ホットコーヒー/各790円(税込)ほんのり甘いホットミルク、デカフェのホットティー、カフェインレスのホットコーヒー。オリジナルマグカップで提供される。【グッズ】カフェオリジナルグッズは、本コラボカフェのキービジュアル、『スター・ウォーズ/ファントム・メナス(エピソード1)』公開25周年、『マンダロリアン』をモチーフにした雑貨などが登場。ラインナップは、アクリルキーホルダー、ウッドマグネット、ステッカー、ミニキャンバス、ミニタオル、巾着。カフェを訪れた記念になる素敵なグッズばかりだ。期間限定のカフェで、「スター・ウォーズの日」をお祝いしてみては?(C) & TM Lucasfilm Ltd.