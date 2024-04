「星のカービィ」や「大乱闘スマッシュブラザーズ」などを手掛けたゲームデザイナーの桜井政博さんが2024年4月24日、Xに「おやつ」の写真を投稿し、反響が広がっている。

カービィ型のスイーツを前にした微笑ましいおやつタイムかと思われたが、海外のゲームファンを戦慄させているようだ。

「さあ、おやつの時間だ...」

桜井さんは、「星のカービィ」や「大乱闘スマッシュブラザーズ」など、国内外で愛される人気シリーズを数多く生み出したヒットメーカーだ。2022年からはゲーム制作にまつわるコンテンツを配信するYouTubeチャンネル「桜井政博のゲーム作るには」を解説し、ゲームファンだけでなくゲーム制作者らからも大きな注目を集めている。

桜井さんは24日、「さあ、おやつの時間だ...」として一枚の写真を公開した。黒いお皿にピンク色のカービィ型のスイーツが乗せられており、傍らにはスリムなフォークが添えてある。

このスイーツは、ファミリーマートで販売されている「星のカービィ まんまる焼き」とみられる。淡いピンク色の生地にミルク味のクリームが入っている今川焼きで、カービィの顔を模した焼き印が押してある。

焼き印は複数種類があるが、桜井さんに選ばれたのはきょとんとした表情を浮かべたカービィだ。続く投稿では、「ほ あ あ あ あ あ あ あ あ あ !」としてまんまるの頬にフォークを突き立てた。

愛らしいカービィに迫る危機に、日本のファンからも「これから何が起こるか知らない顔してる」「このかわいいカービィを... 切っちゃうというのですか...!?」などとする反応が相次いだ。

「我が子を喰らうサクラィトゥヌス」

海外ファンのコメントはさらに激しい。「But that's your son(でも、それはあなたの息子でしょう?)」「OH MY GOD HE'S EATING KIRBY NOOOO(なんてことだ! カービィが食べられちゃうよ)」など、大袈裟なコメントが目立つ。

中でも多いのは、「Saturn Devouring His Son(我が子を食らうサトゥルヌス)」など、フランシスコ・デ・ゴヤの代表作との関連を指摘するコメントだ。

「我が子を食らうサトゥルヌス」はローマ神話をモチーフとして、自分の子どもの頭を食いちぎり、殺してしまうという恐ろしい場面を描いた絵画だ。自分の子供とも言える「カービィ」を前にした桜井さんとの共通点を面白がるファンが多いようだ。

海外ファンの指摘を受け「海外でサトゥルヌスって言われてんの吹く」などと面白がる声や、絵画の邦題をもじり「我が子を喰らうサクラィトゥヌス」とする投稿も注目を集めている。