■『Yogibo presents RIZIN.46』公開計量(28日・都内某所)大会をあすに控えた28日、都内でファンを集めた公開計量が行われ、全10試合に出場する20人のファイター全員が規定体重をクリアした。計量後に榊原信行CEOがメディアの囲み取材に応じ、ファンのみならず多くの選手も話題にする「本格派とエンタメ」について、プロモーターの立場で語った。本大会のメインでは、フェザー級タイトルマッチで王者・鈴木千裕と挑戦者・金原正徳が対戦する。ポスターなど大会ビジュアルもこの2人がメインとなっており、9年目を迎えたRIZINの歴史の中でも「自信を持って送り出せるカード」と榊原CEOは期待を込める。

「どの階級も入れ替わりが激しいんですが、ベルトの価値がだんだん高まってきているので、ナンバーシリーズはタイトルマッチかそれに準ずる実力者同士の戦いをしっかりマッチアップしていきたい。そういう意味で、千裕と金原選手のフェザー級タイトルマッチは僕らがもちろんプッシュするけど、ファンの人たちにどこまで支持されるのか、どこまで熱くさせられるのか、期待するところではあります」その一方で、7月にさいたまスーパーアリーナのスタジアムバージョン(収容人数4万人規模)で開催される『超RIZIN.3』では、朝倉未来vs.平本蓮がメインイベントで行われる。この試合について金原はインタビューで「申し訳ないけどなんとも思わない。ただ、客観的に格闘技界から離れてみて、あの試合が盛り上がって本当に強い人の試合がそんなに盛り上がらなかったら、日本のMMAは世界からどんどん遅れを取る危機感はある」と指摘した。王者の鈴木も「そんなに面白い試合ですかね。『誰々と戦いたい、この試合に勝ったら戦わせて、勝ちました、試合決定です』っていうのが僕の考える格闘家です。大して勝ってない、面白い試合をしてない、SNSで『誰と試合したい』って言ってすぐ決定、これの何が面白いんですか(笑)」と苦笑しながら批判的にコメントした。タイトルマッチ=本格派に対して、SNSで盛り上がる試合=エンタメという図式のなか、それぞれを支持するファンも日々お互いの思いをぶつけ合っている。この状況について榊原CEOは「戦う上でのテーマや目的、勝負論っていろいろあるじゃないですか。そういう意味で言うと、必ずしも実力測定でNo.1決定戦だけがすべてではないので。未来も蓮もタイトルマッチに絡むには一歩手前のところの選手たちだと思いますけど、2人にはぜんぜん違う意味での勝負論や戦う意義、テーマがあるので、そういうものをうまくクローズアップして、ファンが見たいものを提供していきたい」と持論を述べた。続けて、「振れ幅を広くして、RIZINを実力者の順列だけを決める場にしたくない。未来選手と平本選手の試合は、明日のタイトルマッチとはまた違った熱になるでしょう」と、改めてRIZINのスタンスも説明した榊原CEO。それぞれの選手の思いを受けて、ファンの熱を巻き込みながら試合を実現させながら、9年目を迎えているRIZIN。これからもファンの議論を常に呼びながら、誰もが見たくなる試合を提供していく。●『Yogibo presents RIZIN.46』(有明アリーナ)・第10試合 フェザー級タイトルマッチ【王者】鈴木千裕 vs. 【挑戦者】金原正徳・第9試合 バンタム級牛久絢太郎 vs. 太田忍・第8試合 日韓対抗戦3番勝負 バンタム級中島太一 vs. キム・スーチョル・第7試合 日韓対抗戦3番勝負 フライ級神龍誠 vs. イ・ジョンヒョン・第6試合 日韓対抗戦3番勝負 バンタム級倉本一真 vs. ヤン・ジヨン・第5試合 ライト級“ブラックパンサー”ベイノア vs. 井上雄策・第4試合 フェザー級中原由貴 vs. ビクター・コレスニック・第3試合ベアナックルルール(2分5ラウンド)58.9キロ篠塚辰樹 vs. X・第2試合 フェザー級山本空良 vs. イルホム・ノジモフ・第1試合 フェザー級高木凌 vs. 西谷大成