ILLIT、プロモーション活動終了後も…「人気歌謡」で再び1位を獲得！

ILLITが再び「人気歌謡」で1位を記録した。28日午後に韓国で放送されたSBS「人気歌謡」では、BOYNEXTDOOR、TWS、ILLITが1位候補に上がり、最終的にILLITの「Magnetic」が1位を獲得した。この日の放送では、様々な歌手のソロデビューステージとカムバックステージが披露された。NCTのドヨンはデビュー8年で初のソロデビューに乗り出した。収録曲「Beginning」とタイトル曲「Little Light」のステージを飾った彼は、爽やかで甘いボーカルを披露し、視聴者の耳を虜にした。

ドヨンの新曲「Little Light」は、私の自分がもっている小さな光が誰かに力を与えられる光になってほしいという気持ちを盛り込み、聴く人に勇気を与える曲で、ドヨンの力強くも爽やかなボーカルがバンドセッションと調和し、深い響きを与える。1stソロアルバム「YUQ1」を発表し、ソロアーティストに変身した(G)I-DLEのウギはタイトル曲「FREAK」のステージを通じてお茶目でラブリーな魅力をアピールした。ウギの新曲「FREAK」は魅力的なリズムとバンドサウンドに合わせて力強いボーカルを披露し、他人との違いを認め、むしろこれを自分だけの個性として堂々とアピールするという「FREAK(変わり者)」としての自信溢れるメッセージを伝えている。ZEROBASEONEは、3rdミニアルバム「You had me at HELLO」の先行公開曲「SWEAT」のステージで清涼でパワフルなパフォーマンスを披露し、視線を集めた。「SWEAT」はシンセサウンドとR&Bの導入部が一気に耳を虜にする、新鮮なハウスジャンルのダンス曲だ。灼熱の太陽の下で“君”と一緒にダンスを踊り、他には何も考えることができない今この瞬間を歌う。9人のメンバーの爽やかなボーカルが強い中毒性を与える。この日の「人気歌謡」には元Stray Kidsのキム・ウジン、NOWADAYS、ドヨン、DRIPPIN、RIIZE、、パク・テフン&カンビョン、BABYMONSTER、BOYNEXTDOOR、BE'O、n.SSign、ウギ、woo!ah!、ONEWE、イ・ジニョク(UP10TION)、イ・チャンウォン、ZEROBASEONE、チョアソなどが出演した。