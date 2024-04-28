今週の【重要イベント】鉱工業生産、FOMC、米雇用統計 (4月29日～5月5日)
――――――――――――――――――― 4月29日 (月) ――
◆国内経済
★国内市場休場 (昭和の日)
◆国際経済ｅｔｃ
・ユーロ圏4月消費者信頼感[確報値] (18:00)
・ユーロ圏4月景況感指数 (18:00)
・ドイツ4月消費者物価指数 (21:00)
【海外決算】
[米]NXPセミコンダクターズ 、オン・セミコンダクター /[中]ＢＹＤ
――――――――――――――――――― 4月30日 (火) ――
◆国内経済
★3月完全失業率 (8:30)
★3月有効求人倍率 (8:30)
★3月鉱工業生産 (8:50)
・3月商業動態統計 (8:50)
・23年度と3月建機出荷 (13:00)
・3月自動車輸出実績 (13:00)
・3月新設住宅着工件数 (14:00)
・外国為替平衡操作の実施状況 (19:00)
◆国際経済ｅｔｃ
・ベトナム市場が休場
★FOMC (米連邦公開市場委員会) 1日目
★中国4月製造業PMI (10:30)
・中国4月非製造業PMI (10:30)
・中国4月財新製造業PMI (10:45)
・ドイツ4月失業率 (16:55)
・ドイツ1-3月期GDP (17:00)
・ユーロ圏1-3月期GDP (18:00)
・ユーロ圏4月消費者物価指数 (18:00)
・米国1-3月期雇用コスト指数 (21:30)
・米国2月S&Pケースシラー住宅価格 (22:00)
・米国2月FHFA住宅価格指数 (22:00)
・米国4月シカゴ購買部協会景気指数 (22:45)
★米国4月コンファレンスボード消費者信頼感指数 (23:00)
【海外決算】
[米]★アマゾン 、イーライリリー 、コカコーラ 、アドバンストマイクロデバイセズ 、マクドナルド 、スターバックス 、ペイパル 、3M 、スカイワークス /[韓]サムスン電子/[欧]メルセデス・ベンツ、フォルクスワーゲン、アディダス
――――――――――――――――――― 5月 1日 (水) ――
◆国内経済
・4月新車販売 (14:00)
・4月軽自動車販売 (14:00)
・鳥貴族ＨＤ <3193> が「エターナルホスピタリティグループ」に商号変更
◆国際経済ｅｔｃ
★中国、韓国、香港、台湾、シンガポール、ドイツ、ノルウェー、メキシコ、南アフリカ市場休場（レイバー・デー）
・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)
★米国4月ADP雇用統計 (21:15)
・米国4月製造業PMI[確報値] (22:45)
★米国4月ISM製造業景気指数 (23:00)
・米国3月建設支出 (23:00)
・米国3月JOLTS求人件数 (23:00)
・米国週間石油在庫統計 (23:30)
★FOMC (米連邦公開市場委員会) 、終了後に政策金利を発表 (2日3:00)
★パウエルFRB (連邦準備制度理事会) 議長が記者会見 (2日3:30)
【海外決算】
[米]マスターカード 、ファイザー 、マリオット 、クアルコム 、エスティローダー 、ドアダッシュ 、イーベイ 、CVSヘルス /[英]GSK
――――――――――――――――――― 5月 2日 (木) ――
◆国内経済
・日銀金融政策決定会合議事要旨 (3月18・19日開催分、8:50)
・4月マネタリーベース (8:50)
・4月消費動向調査 (14:00)
・ファストリ <9983> が4月国内ユニクロ売上推移速報を公表 (15:00頃)
◆国際経済ｅｔｃ
★中国市場休場（レイバー・デー）
・ドイツ4月製造業PMI[確報値] (16:55)
・ユーロ圏4月製造業PMI[確報値] (17:00)
・米国3月貿易収支 (21:30)
・米国新規失業保険申請件数 (21:30)
・米国1-3月期非農業部門労働生産性指数 (21:30)
・米国3月製造業新規受注 (23:00)
・米国3月耐久財受注[確報値] (23:00)
・チェコ中銀が政策金利を発表
【海外決算】
[米]★アップル 、アムジェン 、モデルナ 、ブロック /[英]シェル
◆新規上場、市場変更 など
〇アオキスーパ <9977> [東証Ｓ]：上場廃止
――――――――――――――――――― 5月 3日 (金) ――
◆国内経済
★国内市場休場（憲法記念日）
◆国際経済ｅｔｃ
★中国市場休場（レイバー・デー）
・ユーロ圏3月失業率 (18:00)
★米国4月雇用統計 (21:30)
・米国4月サービス業PMI[確報値] (22:45)
★米国4月ISM非製造業景気指数 (23:00)
・ノルウェー中銀が政策金利を発表
・バークシャーハサウェイ の株主イベント（米ネブラスカ州オマハ、～4日）
――――――――――――――――――― 5月 4日 (土) ――
特になし
――――――――――――――――――― 5月 5日 (日) ――
特になし
※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。
株探ニュース