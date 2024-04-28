今週の【重要イベント】鉱工業生産、FOMC、米雇用統計 (4月29日～5月5日) 今週の【重要イベント】鉱工業生産、FOMC、米雇用統計 (4月29日～5月5日)



――――――――――――――――――― 4月29日 (月) ――

◆国内経済

★国内市場休場 (昭和の日)

◆国際経済ｅｔｃ

・ユーロ圏4月消費者信頼感[確報値] (18:00)

・ユーロ圏4月景況感指数 (18:00)

・ドイツ4月消費者物価指数 (21:00)

【海外決算】

[米]NXPセミコンダクターズ 、オン・セミコンダクター /[中]ＢＹＤ



――――――――――――――――――― 4月30日 (火) ――

◆国内経済

★3月完全失業率 (8:30)

★3月有効求人倍率 (8:30)

★3月鉱工業生産 (8:50)

・3月商業動態統計 (8:50)

・23年度と3月建機出荷 (13:00)

・3月自動車輸出実績 (13:00)

・3月新設住宅着工件数 (14:00)

・外国為替平衡操作の実施状況 (19:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・ベトナム市場が休場

★FOMC (米連邦公開市場委員会) 1日目

★中国4月製造業PMI (10:30)

・中国4月非製造業PMI (10:30)

・中国4月財新製造業PMI (10:45)

・ドイツ4月失業率 (16:55)

・ドイツ1-3月期GDP (17:00)

・ユーロ圏1-3月期GDP (18:00)

・ユーロ圏4月消費者物価指数 (18:00)

・米国1-3月期雇用コスト指数 (21:30)

・米国2月S&Pケースシラー住宅価格 (22:00)

・米国2月FHFA住宅価格指数 (22:00)

・米国4月シカゴ購買部協会景気指数 (22:45)

★米国4月コンファレンスボード消費者信頼感指数 (23:00)

【海外決算】

[米]★アマゾン 、イーライリリー 、コカコーラ 、アドバンストマイクロデバイセズ 、マクドナルド 、スターバックス 、ペイパル 、3M 、スカイワークス /[韓]サムスン電子/[欧]メルセデス・ベンツ、フォルクスワーゲン、アディダス



――――――――――――――――――― 5月 1日 (水) ――

◆国内経済

・4月新車販売 (14:00)

・4月軽自動車販売 (14:00)

・鳥貴族ＨＤ <3193> が「エターナルホスピタリティグループ」に商号変更

◆国際経済ｅｔｃ

★中国、韓国、香港、台湾、シンガポール、ドイツ、ノルウェー、メキシコ、南アフリカ市場休場（レイバー・デー）

・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)

★米国4月ADP雇用統計 (21:15)

・米国4月製造業PMI[確報値] (22:45)

★米国4月ISM製造業景気指数 (23:00)

・米国3月建設支出 (23:00)

・米国3月JOLTS求人件数 (23:00)

・米国週間石油在庫統計 (23:30)

★FOMC (米連邦公開市場委員会) 、終了後に政策金利を発表 (2日3:00)

★パウエルFRB (連邦準備制度理事会) 議長が記者会見 (2日3:30)

【海外決算】

[米]マスターカード 、ファイザー 、マリオット 、クアルコム 、エスティローダー 、ドアダッシュ 、イーベイ 、CVSヘルス /[英]GSK



――――――――――――――――――― 5月 2日 (木) ――

◆国内経済

・日銀金融政策決定会合議事要旨 (3月18・19日開催分、8:50)

・4月マネタリーベース (8:50)

・4月消費動向調査 (14:00)

・ファストリ <9983> が4月国内ユニクロ売上推移速報を公表 (15:00頃)

◆国際経済ｅｔｃ

★中国市場休場（レイバー・デー）

・ドイツ4月製造業PMI[確報値] (16:55)

・ユーロ圏4月製造業PMI[確報値] (17:00)

・米国3月貿易収支 (21:30)

・米国新規失業保険申請件数 (21:30)

・米国1-3月期非農業部門労働生産性指数 (21:30)

・米国3月製造業新規受注 (23:00)

・米国3月耐久財受注[確報値] (23:00)

・チェコ中銀が政策金利を発表

【海外決算】

[米]★アップル 、アムジェン 、モデルナ 、ブロック /[英]シェル

◆新規上場、市場変更 など

〇アオキスーパ <9977> [東証Ｓ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 5月 3日 (金) ――

◆国内経済

★国内市場休場（憲法記念日）

◆国際経済ｅｔｃ

★中国市場休場（レイバー・デー）

・ユーロ圏3月失業率 (18:00)

★米国4月雇用統計 (21:30)

・米国4月サービス業PMI[確報値] (22:45)

★米国4月ISM非製造業景気指数 (23:00)

・ノルウェー中銀が政策金利を発表

・バークシャーハサウェイ の株主イベント（米ネブラスカ州オマハ、～4日）



――――――――――――――――――― 5月 4日 (土) ――

特になし



――――――――――――――――――― 5月 5日 (日) ――

特になし



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。





株探ニュース

