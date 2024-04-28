【PHOTO】TWICE モモ、日本でのスケジュールを終えて韓国へ
28日午後、TWICEのモモが日本でのスケジュールを終え、金浦（キンポ）国際空港を通じて韓国に入国した。
モモは最近、日本で開催されたウォン・ジョンヨ監修のブランド「Wonjungyo」の新商品発表会や、ラグジュアリージュエラー「TASAKI（タサキ）」のレセプションに出席した。
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・TWICE モモ＆桜田通＆Perfumeら、70周年迎える「TASAKI」のイベントに登場…華やかなジュエリーを着用
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