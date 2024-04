■『Yogibo presents RIZIN.46』公開計量(28日・都内某所)大会をあすに控えた28日、都内でファンを集めた公開計量が行われ、全10試合に出場する20人のファイター全員が規定体重をクリアした。第7試合の日韓対抗戦で対戦する神龍誠とイ・ジョンヒョンは、あわや乱闘という騒ぎとなった。これまで映像や会見を通してお互いに「ナマイキ」と挑発し合ってきた神龍とイ・ジョンヒョン。この前日計量が初めての対面となり、フェイスオフ撮影で向かい合うといくつか会話を交わした直後、イ・ジョンヒョンが神龍を突き飛ばすと、慌ててスタッフが2人の間に入って制止した。

その後にマイクを持ったイ・ジョンヒョンは「神龍選手は実力のある素晴らしい選手だと思いますが、明日は私に勝つことはできないでしょう。明日は私が圧倒的に勝ちますので、泣かないように気をつけてくださいね」と不敵に勝利宣言。トラッシュトークを仕掛けられた神龍は「楽しいッスね、ちょっとスイッチ入りましたよ。おいクソガキ、俺に喧嘩を売ったらお前は明日死ぬよ。ボコボコにするから見とけよ」と宣言。ニヤつきながら聞いていたイ・ジョンヒョンが握手を求めるも、神龍が拒否するとすかさず中指を立てるなど、明日の試合に向けてバチバチムードで盛り上げた。●『Yogibo presents RIZIN.46』(有明アリーナ)・第10試合 フェザー級タイトルマッチ【王者】鈴木千裕 vs. 【挑戦者】金原正徳・第9試合 バンタム級牛久絢太郎 vs. 太田忍・第8試合 日韓対抗戦3番勝負 バンタム級中島太一 vs. キム・スーチョル・第7試合 日韓対抗戦3番勝負 フライ級神龍誠 vs. イ・ジョンヒョン・第6試合 日韓対抗戦3番勝負 バンタム級倉本一真 vs. ヤン・ジヨン・第5試合 ライト級“ブラックパンサー”ベイノア vs. 井上雄策・第4試合 フェザー級中原由貴 vs. ビクター・コレスニック・第3試合ベアナックルルール(2分5ラウンド)58.9キロ篠塚辰樹 vs. X・第2試合 フェザー級山本空良 vs. イルホム・ノジモフ・第1試合 フェザー級高木凌 vs. 西谷大成