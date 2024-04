東京・赤坂の複合施設「赤坂Bizタワー」1階で営業中の「Harry Potter Cafe」の近くに今月26日、テイクアウト専用ショップ「Harry Potter Cafe Window」がオープン。これまで「Harry Potter Cafe」で提供してきたボトルドリンクとスコーンをリニューアルして発売するほか、新商品もある。世界中から愛される「ハリー・ポッター」シリーズからインスパイアされ、「ハリー・ポッター」の物語への愛着と思い出を共有するファンが集う場所として、2022年6月にオープンして以来、すっかりおなじみとなった「Harry Potter Cafe」。

新たにオープンした「Harry Potter Cafe Window」では、4寮をイメージしたドーナツが登場。シュガードーナツに各寮のデザインが施されたカラフルでフォトジェニックなデザインが魅力的なドーナツは、ギフトやちょっとした手土産、おうちで映画『ハリー・ポッター』シリーズを鑑賞する際のお供にもおすすめだ。セットメニューには4寮をイメージしたBOXがついてくる。■メニュー・テイクアウトボトルドリンク:各1980円(税込)ボトルデザインはそのままに、ドリンクの内容がリニューアル。4寮ともナタデココとソーダが入っている。果肉は【グリフィンドール】ストロベリー、【スリザリン】キウイフルーツ、【ハッフルパフ】パッションフルーツ、パイナップル、【レイブンクロー】レモン、グレープフルーツ。・スコーン:各790円(税込)人気のスコーンがリニューアル!クリームチーズが生地に練りこんであり、果肉も乗っている。果肉は、【グリフィンドール】ストロベリー、【スリザリン】キウイフルーツ、【ハッフルパフ】オレンジ、【レイブンクロー】ブルーベリー。・ドーナツ:各790円(税込)シュガードーナツに寮のデザインが施されたチョコレートシートと、ホワイトチョコレートを使用したプリントチョコレートが乗っている。・セットメニュー:各1580円(税込)ドーナツ+スコーンを各寮1種ずつ(箱付き)。・ドーナツ2個セット:1580円(税込)好きなドーナツ2個セット(箱付き)※好きなBOXを選ぶことができる。・ドーナツ4寮セット:3160円(税込)ドーナツ4個セット(箱付き)※好きなBOXを選ぶことができる。・スコーン4寮セット:3160円(税込)スコーン4個セット(箱付き)※好きなBOXを選ぶことができる。・コーラ、オレンジ、ジンジャーエール、アイスティー、アイスコーヒー:各490円(税込)WIZARDING WORLD characters, names, and related indicia are (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s24)