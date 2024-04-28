【J2順位表】首位清水が3位岡山を撃破 2位長崎は5連勝 いわきは5位、山口は6位と順位アップ
サッカーJ2第12節の10試合が、27日（土）、28日（日）に開催されました。
首位清水エスパルスは、3位ファジアーノ岡山との上位対決を制し4連勝で勝ち点28。2位Ｖ・ファーレン長崎はザスパ群馬を破り5連勝とし、勝ち点差『1』で追走。3位ファジアーノ岡山と2位Ｖ・ファーレン長崎の勝ち点差は、『5』に広がっています。
勝利を飾ったいわきFCが5位、レノファ山口FCが6位と上位に浮上。一方で連敗となったベガルタ仙台は順位を11位に下げています。下位では、連勝となった18位徳島ヴォルティスと6試合ぶりに勝利した19位藤枝MYFCが勝ち点11。17位水戸ホーリーホックと勝ち点で並びました。
【J2第12節結果】
◆千葉 2−0 仙台（ユアテックスタジアム仙台）
得点【千葉】田口泰士（前半35分）、ドゥドゥ（後半34分）
◆藤枝 3−2 水戸（ケーズデンキスタジアム水戸）
得点【藤枝】大曽根広汰（後半7分）、アンデルソン（後半18分、42分）【水戸】大崎航詩（前半14分）、落合陸（後半38分）
◆長崎 2−1 群馬（正田醤油スタジアム群馬）
得点【長崎】マテウス ジェズス（前半6分、9分）【群馬】北川柊斗（前半28分）
◆愛媛 2−1 甲府（ニンジニアスタジアム）
得点【愛媛】小川大空（前半45分+3分）、石浦大雅（後半2分）【甲府】関口正大（前半13分）
◆清水 1−0 岡山（シティライトスタジアム）
得点【清水】北川航也（前半35分）
◆大分 2−1 熊本（えがお健康スタジアム）
得点【大分】野村直輝（前半24分）、梅崎司（後半45分+1分）【熊本】藤井皓也（前半31分）
◆横浜FC 2−0 秋田（ソユースタジアム）
得点【横浜FC】オウンゴール（前半22分）、山根永遠（後半31分）
◆いわき 1−0 栃木（カンセキスタジアムとちぎ）
得点【いわき】谷村海那（前半28分）
◆徳島 2−1 山形（鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム）
得点【徳島】橋本健人（後半29分）、渡大生（後半45分+5分）【山形】國分伸太郎（前半45分+1分）
得点【山口】梅木翼（前半37分）