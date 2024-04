■『Yogibo presents RIZIN.46』公開計量(28日・都内某所)大会をあすに控えた28日、都内でファンを集めた公開計量が行われ、全10試合に出場する20人のファイター全員が規定体重をクリアした。第3試合のベアナックル・ルールに挑む篠塚辰樹の対戦相手「X」はこの日も姿を表さず、試合当日に発表される。来場しなかったXだが、規定体重クリアはアナウンスされた。計量後の囲み取材で榊原信行CEOは、「明日のオープニングイベント(開会式)で発表します。日本人なのか外国人なのか、ここまで来たらそこも含めて楽しみにしてください」と告知した。

メインイベントのフェザー級タイトルマッチに出場する挑戦者・金原正徳は「この日のために準備してきました。僕にしかできないことがあります。このベルトを取っていろんな人を元気づけたいなと思っております。明日、鈴木千裕にしっかり挑みたい」と意気込み。迎え撃つ王者・鈴木千裕は「勝たないといけない理由が僕にはある。明日は絶対にKOで勝って新しい時代を俺が作るので、応援お願いします」と静かに必勝を誓った。また、第6〜8試合で行われる日韓対抗戦3番勝負に出場する韓国のキム・スーチョルが、「僕は下戸なんですが、ほかの2人(イ・ジョンヒョンとヤン・ジヨン)はお酒が大好きなので、勝ったら好きなでお酒が飲めるようにボーナスをお願いします」と提案された榊原CEOは、「どれだけでもお酒が飲めるようにポケットマネーでボーナスを出します。これから銀行でお金をおろしてきます」と即決した。これを受けて、スーチョルと対戦する中島太一は「スーチョル選手、ミスしましたね。僕はお金がかかるとめっちゃ強いんですよ」とニヤリ。日韓対抗戦に新たな見どころが生まれた。●『Yogibo presents RIZIN.46』(有明アリーナ)・第10試合 フェザー級タイトルマッチ【王者】鈴木千裕 vs. 【挑戦者】金原正徳・第9試合 バンタム級牛久絢太郎 vs. 太田忍・第8試合 日韓対抗戦3番勝負 バンタム級中島太一 vs. キム・スーチョル・第7試合 日韓対抗戦3番勝負 フライ級神龍誠 vs. イ・ジョンヒョン・第6試合 日韓対抗戦3番勝負 バンタム級倉本一真 vs. ヤン・ジヨン・第5試合 ライト級“ブラックパンサー”ベイノア vs. 井上雄策・第4試合 フェザー級中原由貴 vs. ビクター・コレスニック・第3試合ベアナックルルール(2分5ラウンド)58.9キロ篠塚辰樹 vs. X・第2試合 フェザー級山本空良 vs. イルホム・ノジモフ・第1試合 フェザー級高木凌 vs. 西谷大成