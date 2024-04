清水、3位岡山との上位対決を制して首位キープ！　2位長崎は怒涛の5連勝／J2第12節

2024明治安田J2リーグ第12節が27日と28日に行われた。首位に立つ清水エスパルスは、3位ファジアーノ岡山と対戦。35分、北川航也がカルリーニョス・ジュニオとのワンツーパスから先制点を挙げると、この1点が決勝点となり、清水が勝利した。清水は4連勝で首位キープ。4試合ぶりの敗戦となった岡山との勝ち点差は「6」に広がった。清水を勝ち点差「1」で追いかけるV・ファーレン長崎は、敵地でザスパ群馬と対戦。序盤、長崎のマテウス・ジェズスが立て続けにゴールネットを揺らすと、28分に群馬が1点を返したものの、長崎が逃げ切って2−1で勝利した。長崎は5連勝、群馬は3連敗となった。

■第12節

■順位表

■第13節の対戦カード

【ゴール動画】北川航也の3戦連発で清水が岡山を撃破!

藤枝MYFCは水戸ホーリーホックとの打ち合いを制して6試合ぶりの白星を挙げた。徳島ヴォルティスは後半アディショナルタイム5分に渡大生が決勝点を挙げ、モンテディオ山形に逆転勝利。今季ホーム初白星でリーグ戦2連勝となった。今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。▼4月27日(土)ベガルタ仙台 0−2 ジェフユナイテッド千葉水戸ホーリーホック 2−3 藤枝MYFCザスパ群馬 1−2 V・ファーレン長崎愛媛FC 2−1 ヴァンフォーレ甲府▼4月28日(日)ファジアーノ岡山 0−1 清水エスパルスロアッソ熊本 1−2 大分トリニータブラウブリッツ秋田 0−2 横浜FC栃木SC 0−1 いわきFC徳島ヴォルティス 2−1 モンテディオ山形鹿児島ユナイテッドFC 0−1 レノファ山口FC※()内は勝ち点/得失点差1位 清水(28/+7)2位 長崎(27/+14)3位 岡山(22/+6)4位 横浜FC(21/+10)5位 いわき(19/+11)6位 山口(18/+6)7位 甲府(18/+5)8位 愛媛(18/+2)9位 秋田(18/+2)10位 千葉(17/+10)11位 仙台(17/+1)12位 大分(16/0)13位 山形(16/−1)14位 熊本(12/−9)15位 鹿児島(12/−9)16位 栃木(12/−15)17位 水戸(11/−3)18位 徳島(11/−11)19位 藤枝(11/−12)20位 群馬(6/−14)▼5月3日(金・祝)13:10 徳島 vs 愛媛14:00 仙台 vs 山口14:00 山形 vs 岡山14:00 横浜FC vs 水戸14:00 甲府 vs 大分14:00 清水 vs 栃木14:00 藤枝 vs 群馬14:00 長崎 vs 秋田14:00 熊本 vs 鹿児島16:00 いわき vs 千葉