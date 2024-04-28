スマート新エネ車産業クラスターの構築進む 中国重慶市璧山区

26日、重慶長安汽車を中核とする中国長安汽車集団傘下の自動車部品メーカー辰致科技の璧山基地（工場）で、製品をテストする従業員。（重慶＝新華社記者/唐奕）

【新華社重慶4月28日】中国重慶市璧山区はここ数年、新エネルギー車（NEV）産業の発展機会を捉え、自動車メーカーの比亜迪（BYD）や重慶長安汽車、変速機製造の重慶青山工業など大手企業を集積し、完成車だけでなく電池や電気駆動装置、シャーシ、ステアリング、ブレーキ、装飾など各分野をカバーしている。同区の新エネ車電気駆動産業は、国の「特色ある産業クラスター」にも選ばれ、完成車から電池、モーター、電子制御システム、付帯機器に至る優れた産業システムを形成している。

同区に集積する企業は2023年までに一定規模（主要業務の年間売上高2千万元、1元＝約22円）以上の新エネ車関連企業135社、「専精特新（専業化、精細化、特色化、斬新化）」企業67社、ハイテク企業70社に増えた。年間生産額は22年比14.8％増の600億元超となり、重慶市がスマート新エネルギー車の産業クラスターを構築する上で中核的役割を担っている。

スマート新エネ車産業クラスターの構築進む 中国重慶市璧山区

26日、重慶長安汽車を中核とする中国長安汽車集団傘下の自動車部品メーカー辰致科技の璧山基地（工場）で、製品をテストする従業員。（重慶＝新華社記者/唐奕）

スマート新エネ車産業クラスターの構築進む 中国重慶市璧山区

26日、変速機メーカー重慶青山工業の工場で、製品を運ぶ従業員。（重慶＝新華社記者/唐奕）

スマート新エネ車産業クラスターの構築進む 中国重慶市璧山区

26日、電気自動車（EV）用充電設備などを製造する重慶惠程信息科技の工場で、製品をテストする従業員。（重慶＝新華社記者/唐奕）

スマート新エネ車産業クラスターの構築進む 中国重慶市璧山区

26日、重慶長安汽車を中核とする中国長安汽車集団傘下の自動車部品メーカー辰致科技の璧山基地（工場）で、製品を運ぶ従業員。（重慶＝新華社記者/唐奕）

スマート新エネ車産業クラスターの構築進む 中国重慶市璧山区

26日、変速機メーカー重慶青山工業の工場で作業する従業員。（重慶＝新華社記者/唐奕）

スマート新エネ車産業クラスターの構築進む 中国重慶市璧山区

26日、電気自動車（EV）用充電設備などを製造する重慶惠程信息科技の工場で、製品をテストする従業員。（重慶＝新華社記者/唐奕）

スマート新エネ車産業クラスターの構築進む 中国重慶市璧山区

26日、重慶長安汽車を中核とする中国長安汽車集団傘下の自動車部品メーカー辰致科技の璧山基地（工場）で、製品をテストする従業員。（重慶＝新華社記者/唐奕）

スマート新エネ車産業クラスターの構築進む 中国重慶市璧山区

26日、変速機メーカー重慶青山工業の工場で作業する従業員。（重慶＝新華社記者/唐奕）

スマート新エネ車産業クラスターの構築進む 中国重慶市璧山区

26日、重慶長安汽車を中核とする中国長安汽車集団傘下の自動車部品メーカー辰致科技の璧山基地（工場）で、製品をテストする従業員。（重慶＝新華社記者/唐奕）

スマート新エネ車産業クラスターの構築進む 中国重慶市璧山区

26日、重慶長安汽車を中核とする中国長安汽車集団傘下の自動車部品メーカー辰致科技の璧山基地（工場）で、製品をテストする従業員。（重慶＝新華社記者/唐奕）

スマート新エネ車産業クラスターの構築進む 中国重慶市璧山区

26日、変速機メーカー重慶青山工業の工場で作業する従業員。（重慶＝新華社記者/唐奕）

スマート新エネ車産業クラスターの構築進む 中国重慶市璧山区

26日、変速機メーカー重慶青山工業の工場で、製品をトレーラーに積み込む従業員。（重慶＝新華社記者/唐奕）

スマート新エネ車産業クラスターの構築進む 中国重慶市璧山区

26日、電気自動車（EV）用充電設備などを製造する重慶惠程信息科技のショールームで、製品を紹介する従業員。（重慶＝新華社記者/唐奕）

スマート新エネ車産業クラスターの構築進む 中国重慶市璧山区

26日、重慶市璧山区の景色。（小型無人機から、重慶＝新華社記者/唐奕）