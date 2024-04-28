浦和vs名古屋 スタメン発表
[4.28 J1第10節](埼玉)
※15:00開始
主審:荒木友輔
<出場メンバー>
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 13 渡邊凌磨
DF 28 アレクサンダー・ショルツ
MF 3 伊藤敦樹
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 25 安居海渡
FW 10 中島翔哉
FW 12 チアゴ・サンタナ
FW 38 前田直輝
控え
GK 16 牲川歩見
DF 20 佐藤瑶大
MF 24 松尾佑介
MF 27 エカニット・パンヤ
MF 29 堀内陽太
MF 47 武田英寿
FW 30 興梠慎三
監督
ペア・マティアス・ヘグモ
[名古屋グランパス]
先発
GK 1 ランゲラック
DF 2 野上結貴
DF 20 三國ケネディエブス
DF 24 河面旺成
MF 6 米本拓司
MF 7 和泉竜司
MF 14 森島司
MF 15 稲垣祥
MF 17 倍井謙
MF 27 中山克広
FW 18 永井謙佑
控え
GK 16 武田洋平
MF 5 吉田温紀
MF 8 椎橋慧也
MF 25 久保藤次郎
MF 34 内田宅哉
FW 10 パトリック
FW 28 榊原杏太
監督
長谷川健太
※15:00開始
主審:荒木友輔
<出場メンバー>
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 13 渡邊凌磨
DF 28 アレクサンダー・ショルツ
MF 3 伊藤敦樹
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 25 安居海渡
FW 10 中島翔哉
FW 12 チアゴ・サンタナ
FW 38 前田直輝
控え
GK 16 牲川歩見
DF 20 佐藤瑶大
MF 27 エカニット・パンヤ
MF 29 堀内陽太
MF 47 武田英寿
FW 30 興梠慎三
監督
ペア・マティアス・ヘグモ
[名古屋グランパス]
先発
GK 1 ランゲラック
DF 2 野上結貴
DF 20 三國ケネディエブス
DF 24 河面旺成
MF 6 米本拓司
MF 7 和泉竜司
MF 14 森島司
MF 15 稲垣祥
MF 17 倍井謙
MF 27 中山克広
FW 18 永井謙佑
控え
GK 16 武田洋平
MF 5 吉田温紀
MF 8 椎橋慧也
MF 25 久保藤次郎
MF 34 内田宅哉
FW 10 パトリック
FW 28 榊原杏太
監督
長谷川健太