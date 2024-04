右や左、あるいは西や東など比較するものがあって初めて存在感を出すのが「中央」。交通に関する用語でもよく使われます。今回はタイトルに「中央」が入っている曲を紹介いたします。



●荒井由美「中央フリーウェイ」



●きのこ帝国「中央線」



●the autumn stone「中央特快」



●People In The Box「中央競人場」



●天野りんね「中央線のオレンジ」



(written by 山崎健治)

