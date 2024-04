TOMORROW X TOGETHER、日本4thシングル「誓い」を7月3日にリリース決定

TOMORROW X TOGETHERが日本4thシングル「誓い」を7月3日に発売する。彼らは本日(28日)0時、公式SNSを通じて日本4thシングル「誓い(CHIKAI)」のロゴイメージを掲載た。今回のアルバムは昨年7月に発表した日本2ndフルアルバム「SWEET」以後、約1年ぶりに披露する日本アルバムだ。特に「SWEET」では、発売初週に約30万3,000枚を売り上げて、日本の自己最高記録を更新したため、TOMORROW X TOGETHERが今回の4thシングルで残す成績にも注目が集まっている。

TOMORROW X TOGETHERは「CHIKAI」の発売をきっかけに今夏、日本で活発な活動を展開する計画だ。3回目のワールドツアーの一環として行われる日本4大ドームツアー「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR IN JAPAN」も7月から開催が決定している。彼らは7月10〜11日に東京ドーム、27〜28日に京セラドーム大阪、8月4〜5日にバンテリンドーム ナゴヤ、9月14〜15日に福岡のPayPayドームで計8回のドーム公演を開催しファンと会う。デビュー後初めて開催される日本4大ドームツアーにファンの関心が集まっている。彼らは来月3〜5日にソウル松坡(ソンパ)区のKSPO DOMEで「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR『ACT:PROMISE』IN SEOUL」を開催し、3回目のワールドツアーの幕を開ける。ソウル公演は3回とも全席完売を記録し、TOMORROW X TOGETHERの熱い人気を証明した。