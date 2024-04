モデルのKoki,が26日(金)、自身が出演するアイスランド映画『TOUCH』の場面カットを公開した。



木村拓哉と工藤静香の次女のKoki,。モデルとして活躍するほか、女優、作曲家としても活動している。



Koki,は26日、「Touch In the theaters in Iceland May 29th In the theaters in US July 12th また改めて、映画撮影中の写真など皆様にシェアーさせて下さい」とInstagramを更新。映画『TOUCH』(原題)の場面カットを公開した。



