ナイトブラ“PGブラ”シリーズに、日中専用の補正ブラが仲間入り☆

バストアップ専門店「p-Grandi」とランジェリー「Belletia Paris」は、PGブラのシリーズから日中専用の補正ブラ「PGブラDAY」を、2024年5月より発売いたします。応援購入サービスのMakuake(マクアケ)にて、4月29日(月)までの期間、先行発売をおこなっています。ちょっとでも気になる方は、ぜひ最後までチェックしてみてください。

PGブラのシリーズに新作が登場

今回は、PGブラのシリーズの新作補正ブラ「PGブラDAY」について紹介いたします。

新作補正ブラのポイント

2本のサイドボーンと、脇高構造で脇肉バストに引き寄せます。立体構造のパッドとカップで、さまざまなバストにフィット。良く伸びるストラップで持ち上げるのに、快適な着け心地をかなえます。

特殊構造カップでバストをちゃんと寄せ上げ、立体パッドで下から支えます。胸の動きに合わせて形をキープし、バストをちゃんと包み込んで、バスト本来の位置を保持。

肩のヒモを調整し、バストをちゃんと上向きにしてキレイなトップのラインを保ちます。

背中の段差をカバーし、キレイなボディラインを作ります。質のいいパワーネットで、背中や真ん中の段差をスムーズにし、体形に合わせて調節ができるアジャスターで、フィット感を自在に調節。背中のラインをスッキリさせます。

良く伸びる素材のパワーネットと動く前中心構造で、肌に優しい着心地をかなえます。快適さを追い求めた設計です。

3D補正機能を施した「PGブラDAY」は、さまざまなバストの形状に合わせて最適なフィット感を提供し、心地の良い着心地とサポート力を実現。

日常の生活を美しく、健康的に支えるために、こだわりの詰まった設計になっています。

PGブラDAYの概要

【超早割】PGブラDAY Sサイズ~3Lサイズ 単品

【超早割】PGブラDAY Sサイズ~3Lサイズ 2枚セット

【超早割】PGブラDAY Sサイズ~3Lサイズ 4枚セット

【セット割】PGブラDAY1枚 M or Lサイズ PGショーツMサイズセット

【セット割】PGブラDAY2枚 M or Lサイズ PGショーツMサイズ2枚セット

【セット割】PGブラDAY4枚 M or Lサイズ PGショーツMサイズ4枚セット

【セット割】PGブラDAY1枚 Sサイズ~3Lサイズ バストサロン「p-Grandi施術券」セット

【セット割】PGブラDAY2枚 Sサイズ~3Lサイズ バストサロン「p-Grandi施術券」セット

【セット割】PGブラDAY4枚 Sサイズ~3Lサイズ バストサロン「p-Grandi施術券」セット

【早割】PGブラDAY Sサイズ~3Lサイズ 単品

【早割】PGブラDAY Sサイズ~3Lサイズ 2枚セット

【早割】PGブラDAY Sサイズ~3Lサイズ 4枚セット

