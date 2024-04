『ビバラ！オンライン 2024』ライブ配信37組＋トークセッション24組の最終ラインナップ＆タイムテーブルを公開

5月3日(金・祝)・4日(土・祝)・5日(日・祝)・6 日(月・休)に有料生配信される『ビバラ!オンライン 2024』から、ライブ配信37組・トークセッション24組の最終出演ラインナップが発表された。

『ビバラ!オンライン 2024』は、埼玉・さいたまスーパーアリーナを会場とした音楽フェス『VIVA LA ROCK 2024』と同時開催。現地からのライブ配信に加え、出演前後のアーティストたちと共に繰り広げられるトークセッションも行われるオンラインイベントだ。これまでに、36組の出演アーティストと各日のMCが発表されていた。

あらたに発表されたのは、追加出演アーティスト1組と各日のトークゲスト24組。5月3日(金・祝)には、トークゲストとしてAile The ShotaとChilli Beans.が出演することが決定。

5月4日(土・祝)には、ALI、imase、Conton Candy、鉄⾵東京、NIKO NIKO TAN TAN、ブランデー戦記、BREIMENがトークゲストとして登場する。

5月5日(日・祝)のトークゲストは、くじら、なきごと、フレデリッ、WurtSに決定。

5月6 日(月・休)は、そこに鳴るの追加出演がアナウンス。トークゲストとしてKUZIRA、coldrain、Survive Said The Prophet、そこに鳴る、10-FEET、パーカーズ、Fear, and Loathing in Las Vegas、04 Limited Sazabys、プッシュプルポット、The BONEZ、The Ravensが出演する。

さらに、ライブ配信37組+トークセッション24組で構成されたタイムテーブルも公開されている。映像は、当日の生配信以外にも、見逃しアーカイブ配信も行われる。

『ビバラ!オンライン 2024』チケットは、それぞれの「1日券」と、4日分すべてが視聴可能な「4日通し券」が、イープラスほかで4月30日(火)23時59分まで早割価格で販売中。