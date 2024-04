人気シューズ「ONE STAR」と「ALL STAR US HI」をリアルなミニチュアフィギュアにした「CONVERSE ONE STAR & ALL STAR US HI MINI FIGURE COLLECTION」が2024年4月第4週から順次、全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場、量販店、家電店などに設置されたガシャポン自販機シリーズにて発売される。また、コンバース直営店の 「White atelier BY CONVERSE」「CONVERSE TOKYO」の一部店舗でも発売。人気のシリーズを紹介する。

CONVERSE「ALL STAR US HI」は、コンバースの原点とも言える古き良きアメリカンヴィンテージテイストを追求したコレクション。ラバーソールの艶出し加工や、コットンシューレース仕様など、デッドストックさながらの風合いを醸し出すこだわりのスペックを搭載している。本商品は、コンバースジャパンが販売している、1974年に誕生したCONVERSEを代表するアイコンの一つ「ONE STAR」と2013年から展開する古き良きアメリカンヴィンテージテイストを追求したコレクションである「ALL STAR US HI」を全長約45mmのサイズで再現したリアルなミニチュアフィギュア。実際の靴を3Dスキャンし、「ONE STAR」はアッパーのレザーの質感を、「ALL STAR US HI」はシューズの手触りを思い出すような生地の質感をリアルに再現している。そして「CONVERSE ALL STAR HI mini figure collection」と同様、実商品のシューズに付属する靴箱も付属。もちろん靴箱の中に入っている包装紙もセットなので、シューズをくるんでリアルな収納も可能。ラインナップは、「ONE STAR ホワイト/レッド」「ONE STAR ホワイト/ブラック」「ONE STAR ブラック/ホワイト」「ALL STAR US HI ゼブラ」「ALL STAR US HI ピスタチオ」「ALL STAR US HI ストロベリー」「ALL STAR US HI インクブルー」 の全7種類。箱に入れた状態で半分開けるなど、飾り方にも凝ってみたいアイテム。同じ色のコンバースにあわせて身に着けてもおしゃれでは!