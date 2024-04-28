¸¤ÄÍÊÛ¸î»Î¤¬²òÀâ¡¡Äº¤½÷»Ò¤ê¤ê¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëËÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇÎ©·ï¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÃËÀ£³¿Í¤«¤é¤¢¤ï¤»¤Æ£±²¯£µ£°£°£°Ëü±ß°Ê¾å¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÄº¤½÷»Ò¤ê¤ê¤Á¤ã¤ó¡×¤³¤ÈÅÏÊÕ¿¿°áÈï¹ð¡Ê£²£µ¡Ë¤ËÌ¾¸Å²°ÃÏºÛ¤¬Ä¨Ìò£¹Ç¯È³¶â£¸£°£°Ëü±ß¤Î¼Â·ºÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£¤Þ¤¿ÅÏÊÕÈï¹ð¤ÏÃËÀ¤«¤é¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤ë¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëËÜ¤Þ¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡È½·è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¤ÄÍÊÛ¸î»Î¤Ï¡Ö½Å¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¸·¤·¤¤¡£È³¶â£¸£°£°Ëü±ß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢È³¶â¤¬Ê§¤¨¤Ê¤¤¤ÈÏ«Ìò¾ìÎ±ÃÖ¤Ç·ºÌ³½ê¤ËÆþ¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÂ¿Ê¬£±Ç¯¤«¤é£²Ç¯¤°¤é¤¤¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤ª¤½¤é¤¯£±£°Ç¯¶á¤¯¤Ï·ºÌ³½ê¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¤¢¤ë¼ï¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Î©·ï¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¸À¤Ã¤¿¸À¤ï¤Ê¤¤¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÎ©·ï¤Ç¤¤¿¤«¤É¤¦¤«¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£