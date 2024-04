「OMEGA」と「SWATCH」のコラボコレクションにスヌーピーデザインの新作が仲間入り!「MISSION TO THE MOONPHASE- FULL MOON」

「OMEGA」と「SWATCH」が展開するBioceramic MoonSwatchコレクションから、スヌーピーの新作モデル「Bioceramic MoonSwatch MISSION TO THE MOONPHASE」(4万6200円)が発売中!SWATCHストアにて1人につき1店舗1日1本限定で購入できる。

「MISSION TO THE MOONPHASE - NEW MOON」

クロノグラフ機能を搭載

月の上に横たわっているスヌーピーが!

紫外線を当てるとメッセージが出現!

「ドットオーバー90」の有名なタキメーターの目盛が付いたベゼル

「OMEGA」と「SWATCH」を象徴する「Ω×S」

文字盤にも「OMEGA × SWATCH」のロゴを配置

「MISSION TO THE MOONPHASE - NEW MOON」

電池カバーには月を描いている

宇宙服対応のVELCRO(C)ストラップで宇宙飛行士に合う装いに

「MISSION TO THE MOONPHASE- FULL MOON」

「MISSION TO THE MOONPHASE- FULL MOON」

満月をモチーフとした、ホワイト1色の「MISSION TO THE MOONPHASE - FULL MOON」と新月をモチーフとしたブラック1色の「MISSION TO THE MOONPHASE - NEW MOON」の2モデルで洗練されたデザインが特徴。これまで登場していた各惑星を描いた11種類のBioceramic MoonSwatchモデルや11種類のMission to Moonshine Gold モデルと同様に、クロノグラフ機能を装備。ムーンフェイズをクロノグラフ機能と組み合わせることは「SWATCH」にとって史上初の取り組みだという。また、2時位置のサブダイヤルの中で動くムーンフェイズのディスクには、月の上で横たわるスヌーピーが。スヌーピーのコミックから引用したメッセージが三日月と星の中に隠されていて、紫外線を当てると確認できる。スヌーピーのは1960年代からNASAのマスコット。Silver Snoopy Awardというアメリカでは最も名誉ある宇宙機関の賞があり、アポロ13号の乗組員を無事に帰還させるために貢献したことで「OMEGA」は表彰された経験もある。その時乗組員が使用していた時計の主な特徴は新作モデルにも搭載。非対称的なケースや「ドットオーバー90」の有名なタキメーターの目盛が付いたベゼル、独特なサブダイアルなどだ。また、ケースバックに独自のミッション、文字盤には「OMEGA × SWATCH」のロゴを配置。電池カバーにはスヌーピーの世界観を反映した月をデザイン。さらに宇宙服対応のVELCRO(C)ストラップで宇宙飛行士に合う装いを演出している。ぜひチェックしてみて!※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。(C)2024 Peanuts Worldwide LLC