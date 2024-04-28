「ＡＬＬ ＴＯＧＥＴＨＥＲ」全対戦カード決定…セミで内藤哲也ｖｓジェイク・リーが６人タッグで激突…５・６日本武道館
日本プロレスリング連盟は２８日、５月６日に日本武道館で行われる「ＡＬＬ ＴＯＧＥＴＨＥＲ〜日本プロレスリング連盟発足記念・能登半島復興支援チャリティ大会〜」の全対戦カードを発表した。
「ＡＬＬ ＴＯＧＥＴＨＥＲ」は、プロレス業界団体による「日本プロレスリング連盟」（ＵＪＰＷ）の設立を記念した大会。今大会には新日本プロレス、プロレスリング・ノア、ＤＤＴプロレスリング、大日本プロレス、ＤＲＡＧＯＮＧＡＴＥ、スターダムが参戦する。能登半島の復興を支援するチャリティ大会として行われ興行収益の一部を石川県へ寄付する。
メインイベントはＤＤＴの上野勇希、プロレスリング・ノアの清宮海斗、新日本プロレスの海野翔太のトリオとシュン・スカイウォーカー、ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ、上村優也との対戦に決定した。
さらにセミファイナルでは、新日本の４・２７広島大会のイリミネーションマッチで激突したロス・インゴベルナブレス・デ・ハポンの内藤哲也とノアのジェイク・リーが６人タッグで激突する。
全対戦カードは以下の通り。
▼第１試合 ３０分１本勝負
丸藤正道、高木三四郎、棚橋弘至 ｖｓ 高橋裕二郎、成田蓮、“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ
▼第２試合 ３０分１本勝負
拳王 ｖｓ 藤田晃生
▼第３試合 ３０分１本勝負
なつぽい、スターライト・キッド ｖｓ 天咲光由、ＡＺＭ
▼第４試合 ２０分１本勝負
関本大介、石井智宏 ｖｓ マサ北宮、ジェフ・コブ
▼第５試合 ３０分１本勝負
箕浦康太、ＭＡＯ、ニンジャ・マック、ＨＡＹＡＴＡ、エル・デスペラード ｖｓ ＹＡＭＡＴＯ、遠藤哲哉、アルファ・ウルフ、ドラゴン・ベイン、高橋ヒロム
▼第６試合 ３０分１本勝負
ＫＡＩ、ＳＡＮＡＤＡ ｖｓ クリス・ブルックス、ザック・セイバーＪｒ．
▼第７試合 ３０分１本勝負
辻陽太、鷹木信悟、内藤哲也 ｖｓ ゲイブ・キッド、デビッド・フィンレー、ジェイク・リー
▼第８試合 ３０分１本勝負
上野勇希、清宮海斗、海野 翔太 ｖｓ シュン・スカイウォーカー、ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ、上村優也