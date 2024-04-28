¥Û¥ó¥À ¥ô¥§¥¼¥ë¿·¼Ö¾ðÊó¡¦¹ØÆþ¥¬¥¤¥É¡¡¼ºÇÔ¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸
¼ºÇÔ¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡ª¡©¡¡¼é¤ê¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤«¡©
¥Û¥ó¥À¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¤Î¥ô¥§¥¼¥ë¤ò¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤·È¯Çä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¥Û¥ó¥À ¥ô¥§¥¼¥ë¤Ï¡¢¹ñÆâ¥Û¥ó¥À¤Î±Ä¶ÈÌÌ¤ÇÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¼Ö¼ï¡£2023Ç¯¤ÎÅÐÏ¿¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¡¢¥ô¥§¥¼¥ë¤ÏÌó5.9ËüÂæ¤òÈÎÇä¤·14°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ù¥¹¥È10Æâ¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Õ¥ê¡¼¥É¤ËÂ³¤2ÈÖÌÜ¤ËÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ê¤Î¤À¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¥ô¥§¥¼¥ë¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤¬¸º¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¹ñÆâ¥Û¥ó¥À±Ä¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÄË¼ê¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ÏÈò¤±¤¿¼é¤ê¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¡£Á´ÈÌÅª¤Ë¡¢¥á¥«¥Ë¥º¥àÉôÊ¬¤Ç¤ÏÀöÎý¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥°¥ì¡¼¥ÉÌÌ¤Ç¤Ï¿·¥°¥ì¡¼¥É¤òÀßÄê¤·¸ÜµÒ¤ÎÁªÂò»è¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹âÉ¾²Á¤À¤Ã¤¿¡© Æâ³°Áõ¤ÏÈù¾®¤ÊÊÑ¹¹
³°´Ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥¯¥é¥¹¤òÄ¶¤¨¤¿Â¸ºß´¶¤¢¤ë¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤Î·Á¾õ¤òÊÑ¹¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ê¥¢¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥é¥ó¥×¤ò¥ª¡¼¥ëLED²½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¿åÊ¿´ðÄ´¤Î2ÃÊ¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ËÅý°ì¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤«¤é¥Ü¥Ç¥£²£¡¢¥ê¥¢¤Þ¤Ç360¡ë¿åÊ¿´ðÄ´¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤è¤ê¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÊÑ¹¹ÅÀ¤Ï¡¢Á°ÀÊ¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤òº¸±¦ÂÐ¾Î¤ËÊÑ¹¹¡£±¿Å¾ÀÊ¡¢½õ¼êÀÊÁÐÊý¤¬Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë»È¤¨¡¢¾åÃÊ¤â²¼ÃÊ¤âÎ¾ÀÊ¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤¤·Á¾õ¤È¤·¤¿¡£¼ÂÍÑÀ¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤È¤Æ¤â¾®¤µ¤¤ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ìÈÌÅª¤Ë¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥óÌÌ¤¬Âç¤¤ÊÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÇÉÔÉ¾¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£º£²ó¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Ï¡¢Æâ³°Áõ¤ÎÊÑ¹¹¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç³µ¤Í¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤ÈÁÛÁü¤Ç¤¤ë¡£
¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÇÉ¤âÇ¼ÆÀ¤Î¿·¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡Öe:HEV X HuNT¡Ê¥Ï¥ó¥È¡Ë¡×
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥°¥ì¡¼¥ÉÀßÄê¤Ç¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÊÑ¹¹¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤¿¡£¡Öe:HEV X HuNT¡Ê¥Ï¥ó¥È¡Ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¤È¡Öe:HEV Z PLaY¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¤¬¿·ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öe:HEV Z PLaY¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¤Ï¡¢½¾Íè¤Îe:HEV PLaY¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼Â¼Á¿·ÀßÄê¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Öe:HEV X HuNT¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Öe:HEV X HuNT¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¤Ï¡¢¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ë¥ë¡¼¥Õ¥ì¡¼¥ë¤òÁõÈ÷¡£ÀìÍÑ¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤ä¥«¥Ã¥Ñ¡¼¡¦¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯ÅÉÁõ¤Î¥Õ¥©¥°¥é¥¤¥È¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ê¤É¤òÀìÍÑÁõÈ÷¤È¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥à¥¹¥à¡¼¥¹¡ß¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤Ë¥«¡¼¥¡õ¥Í¥¤¥Ó¡¼¤ÎÀìÍÑ¥«¥é¡¼¤Î¥³¥ó¥Ó¥·¡¼¥È¤È¤·¡¢¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤ÎÁÇºà¤Ë¤ÏÙû¿å¡¦ÙûÌýµ¡Ç½¤Î¤¢¤ëFABTECT¡Ê¥Õ¥¡¥Ö¥Æ¥¯¥È¡Ë¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ô¥§¥¼¥ë¤Ï¡¢ÅÔ²ñÇÉ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¡£¤·¤«¤·¡¢¡Öe:HEV X HuNT¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò¶¯¤á¤¿¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤À¡£ºÇ¶á¤ÎSUV¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢ÅÔ²ñÇÉSUV¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò¹â¤á¤¿¥°¥ì¡¼¥É¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ö¼ï¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Æ¥¤¥¹¥È¤ÎSUV¿Íµ¤¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÍ×°ø¤À¡£¡Öe:HEV X HuNT¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¤â¤³¤¦¤·¤¿¸ÜµÒ¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¿·¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸Á°¤Î¿Íµ¤¥°¥ì¡¼¥Ée:HEV PLaY¤Ï¡¢¡Öe:HEV Z PLaY¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÑ¹¹ÅÀ¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤ËÇÛÃÖ¤·¤¿¥È¥ê¥³¥í¡¼¥ë¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ÎÇÛ¿§¡¢¥É¥¢¥í¥¢¡¼¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ï¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò¸ú¤«¤»¤¿¥Ö¥ë¡¼¤È¤·¤¿¡£
¡Öe:HEV Z PLaY¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¤ÎÆâÁõ¤Ï¡¢½¾Íè¤Îe:HEV PLaY¤Ç¹¥É¾¤Î¥°¥ì¡¼¥¸¥å¤Î¿§Ì£¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ô¥ó¥¹¥È¥é¥¤¥×¡¿¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤Ë¥é¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼¤ò¸ú¤«¤»¡¢ÅÔ²ñÅª¤ÇÀè¿Ê´¶¤Î¤¢¤ëÁÖ¤ä¤«¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤È¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸Á°¥â¥Ç¥ë¤ÏFF¡ÊÁ°ÎØ¶îÆ°¡Ë¤Î¤ß¤ÎÀßÄê¤À¤Ã¤¿¤¬4WD¤âÁªÂò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Û¥ó¥À¤Ï2030Ç¯¤Ë¡¢ »ÍÎØ¼Ö¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÈÎÇäÂæ¿ô¤Ç 3Ê¬¤Î2 ¤òÅÅÆ°²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¥ô¥§¥¼¥ë¤Ë¤Ï½ã¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤¬£±¥°¥ì¡¼¥ÉÀßÄê¤µ¤ì¤¿¡£±Ä¶ÈÌÌ¤Ç¡¢ÇØ¤ËÊ¢¤ÏÂå¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¤«¡£¤³¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤Î¥°¥ì¡¼¥É¡ÖG¡×¤Ï¡¢4WD¤Î¤ß¤ÎÀßÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤è¤ê²÷Å¬À¤ò¹â¤á¤¿Áö¹ÔÀÇ½
¥ô¥§¥¼¥ë¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ã¥·¡¼¼þ¤ê¤Î²þÎÉ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤è¤ê¾å¼Á¤µ¤Ç²÷Å¬¤ÊÁö¤ê¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£e:HEV¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¡¢¥ë¡¼¥Õ¡¢¥Õ¥í¥¢¤Î³Æ¼×²»ºà¤ÈËÉ²»ºà¤Î¸ü¤ß¡¢ÇÛÃÖ¤òºÇÅ¬²½¡£¥¨¥ó¥¸¥ó»ÏÆ°²»¤ä¥í¡¼¥É¥Î¥¤¥º¤òÄã¸º¤µ¤»ÀÅ½ÍÀ¤ò¹â¤á¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢e:HEV¥â¥Ç¥ë¤ÎFF¼Ö¤Ï¡¢¥À¥ó¥Ñ¡¼¸º¿êÎÏ¤ò¤è¤êåÌÌ©¤Ë¸«Ä¾¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¤ÇÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤Æ°¤¤ò¼Â¸½¤·¡¢²÷Å¬¤Ê¾è¤ê¿´ÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
e:HEV¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢À©¸æ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤Çµ¤»ý¤Á¤ÎÎÉ¤¤Áö¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£ÄãÂ®°è¤Ç¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ß¹þ¤ó¤À½Ö´Ö¤«¤é¡¢EV´¶¤Î¤¢¤ëÎÏ¶¯¤¯¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÁö¤ê½Ð¤·¤È¡¢µ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯¿¤Ó¤ë²ÃÂ®´¶¤òÄó¶¡¡£¤Þ¤¿¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥ÈÀ©¸æ¤ò¸«Ä¾¤·¥¨¥ó¥¸¥ó»ÏÆ°²ó¿ô¡¢Ää»ßÉÑÅÙ¤òÂçÉý¤ËÄã¸º¡£¥¢¥¯¥»¥ë¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤â¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤Ï¡¢1.5L DOHC i-VTEC¥¨¥ó¥¸¥ó¤òºÎÍÑ¡£ÄãÂ®°è¤«¤é¹âÂ®°è¤Þ¤ÇÎÏ¶¯¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£
¥Û¥ó¥À¤Î4WD¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àAWD¡×¤Ï¡¢Á´¥¿¥¤¥×¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¡£³ê¤ê¤ä¤¹¤¤Ï©ÌÌ¤Ç¡¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Î¥Ö¥ì¡¼¥²ðÆþ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê°Â¿´´¶¤Î¤¢¤ëÈ¯¿Ê¡¦²ÃÂ®¤òÄÉµá¤·¤¿¡£
¥Û¥ó¥À¥»¥ó¥·¥ó¥°¤Ï¿·µ¡Ç½¤òÄÉ²Ã
¤½¤·¤Æ¡¢½ÅÍ×¤ÊÀè¿Ê°ÂÁ´±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖHonda SENSING¡Ê¥Û¥ó¥À ¥»¥ó¥·¥ó¥°¡Ë¡×¤Ï¡¢¤è¤êµ¡Ç½¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£½¾Íè¤Îµ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¡¢¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¸¥ã¥à¥¢¥·¥¹¥È¡Ê½ÂÂÚ±¿Å¾»Ù±çµ¡Ç½¡Ë¡¢µÞ¥¢¥¯¥»¥ëÍÞÀ©µ¡Ç½¡¢¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ó¡¼¥à¤Îµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Û¥ó¥À¥»¥ó¥·¥ó¥°¤Îµ¡Ç½¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
1¡Ë ¾×ÆÍ·Ú¸º¥Ö¥ì¡¼¥¡ãCMBS¡ä
2¡Ë ¸íÈ¯¿ÊÍÞÀ©µ¡Ç½
3¡Ë ¸åÊý¸íÈ¯¿ÊÍÞÀ©µ¡Ç½
4¡Ë ¶áµ÷Î¥¾×ÆÍ·Ú¸º¥Ö¥ì¡¼¥
5¡Ë Êâ¹Ô¼Ô»ö¸ÎÄã¸º¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°
6¡Ë Ï©³°°ïÃ¦ÍÞÀ©µ¡Ç½
7¡Ë ½ÂÂÚÄÉ½¾µ¡Ç½ÉÕ¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡ãACC¡ä
8¡Ë ¼ÖÀþ°Ý»ý»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡ãLKAS¡ä
9¡Ë ¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¸¥ã¥à¥¢¥·¥¹¥È¡Ê½ÂÂÚ±¿Å¾»Ù±çµ¡Ç½¡Ë
10¡Ë Àè¹Ô¼ÖÈ¯¿Ê¤ªÃÎ¤é¤»µ¡Ç½
11¡Ë É¸¼±Ç§¼±µ¡Ç½
12¡Ë ¥ª¡¼¥È¥Ï¥¤¥Ó¡¼¥à
13¡Ë ¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥»¥ó¥µ¡¼¥·¥¹¥Æ¥à
14¡Ë µÞ¥¢¥¯¥»¥ëÍÞÀ©µ¡Ç½
15¡Ë ¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ó¡¼¥à¡¡¡ö
16¡Ë ¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥¹¥Ý¥Ã¥È¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¡¡ö
17¡Ë ¸åÂà½Ð¸Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¡¡¡ö
¡ö¥¿¥¤¥×ÊÌÀßÄê
¿··¿¥Û¥ó¥À ¥ô¥§¥¼¥ë¤Î¥°¥ì¡¼¥ÉÁª¤Ó¡£¤ª´«¤á¤Ï¡©
¥Û¥ó¥À ¥ô¥§¥¼¥ë¤Î¥°¥ì¡¼¥ÉÂÎ·Ï¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤À¡£¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤ò½ü¤¯¤È¡¢¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯ÁõÈ÷¤Îe:HEV X¤«¡¢½¼¼ÂÁõÈ÷¤Îe:HEV Z¤«¡¢¤Þ¤º¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢»Ö¸þ¤Ê¤éHuNT¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡£ÅÔ²ñÇÉ¤Ç¾å¼Á´¶½Å»ë¤Ê¤éPLaY¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤òÁªÂò¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¡£
¤¿¤À¡¢Çº¤Þ¤·¤¤¤Î¤ÏHuNT¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡£°ÂÁ´±¿Å¾»Ù±çµ¡Ç½¤Ç¤¢¤ë¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ó¡¼¥à¤ä¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥¹¥Ý¥Ã¥È¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¢²÷Å¬ÁõÈ÷¤Î¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Ò¡¼¥¿¡¼¡¢¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥ë¡¼¥Õ¡¢18¥¤¥ó¥Á¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ê¤É¡¢¤¤¤º¤ì¤«¤ÎÁõÈ÷¤¬Íß¤·¤¯¤Æ¤â¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÇÁõÃå¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Ì¥ÎÏÅª¤ÊHuNT¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬Íß¤·¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤â¤Ã¤È½¼¼Â¤·¤¿ÁõÈ÷¤¬Íß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤âÁªÂò»è¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤ä¤ä»ÄÇ°¤Ê¤È¤³¤í¤À¡£
¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸Á°¤«¤é¿Íµ¤¥°¥ì¡¼¥É¤À¤Ã¤¿PLaY¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬¤ª´«¤á¤È¤Ê¤ë¡£PLaY¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¡¢¥ê¥»¡¼¥ë¥Ð¥ê¥å¡¼¤â¹â¤á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ã»´ü¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤Ç¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸Á°¡¢¥Û¥ó¥À ¥ô¥§¥¼¥ë»î¾èÆ°²è
¥Û¥ó¥À ¥ô¥§¥¼¥ë VS ¥È¥è¥¿ ¥ä¥ê¥¹¥¯¥í¥¹Å°ÄìÈæ³ÓÉ¾²Á
¥È¥è¥¿ ¥«¥í¡¼¥é¥¯¥í¥¹ VS ¥Û¥ó¥À ¥ô¥§¥¼¥ëÅ°ÄìÈæ³ÓÉ¾²Á
¥Û¥ó¥À ¥ô¥§¥¼¥ë¿·¼Ö¾ðÊó¡¦»î¾èÉ¾²Á°ìÍ÷
SUV¤òÇã¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤È¤Ï¡©
¿··¿¥È¥è¥¿ ¥ô¥§¥¼¥ë²Á³Ê
¡¦e:HEV X¡¡FF¡¡2,888,600±ß/4WD¡¡3,108,600±ß
¡¦e:HEV X¡¡HuNT¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡¡FF¡¡2,998,600±ß/4WD¡¡3,218,600±ß
¡¦e:HEV Z¡¡FF¡¡3,198,800±ß/4WD¡¡3,418,800±ß
¡¦e:HEV Z¡¡PLaY¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡¡FF¡¡3,556,300±ß/4WD¡¡3,776,300±ß
¡¦G¡¡4WD¡¡2,648,800±ß
¥Û¥ó¥À ¥ô¥§¥¼¥ëÇ³Èñ¡¢¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ê¤É¥¹¥Ú¥Ã¥¯
ÂåÉ½¥°¥ì¡¼¥É ¡¡¥Û¥ó¥À ¥ô¥§¥¼¥ë¡¡e:HEV Z PLaY¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡Ê4WD¡Ë
¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¡Îmm¡Ï¡ÊÁ´Ä¹¡ßÁ´Éý¡ßÁ´¹â¡Ë ¡¡4,340¡ß1,790¡ß1,590
¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¡Îmm¡Ï¡¡2,610
¥È¥ì¥Ã¥ÉÁ°¡§¸å¡Îmm¡Ï¡¡1,535:1,540
ºÇÄãÃÏ¾å¹â¡Îmm¡Ï¡¡180
¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡¡Á°¡§¥Þ¥¯¥Õ¥¡¡¼¥½¥ó¼°¡¡¸å¡§ ¥É¡¦¥Ç¥£¥ª¥ó¼°
¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¡Îkg¡Ï 1,450
ÁíÇÓµ¤ÎÌ¡Îcc¡Ï 1,496
¥¨¥ó¥¸¥ó·¿¼°¡¡LEC-H5
¥¨¥ó¥¸¥ó¼ïÎà¡¡Ä¾4 DOHC16¥Ð¥ë¥Ö
¥¨¥ó¥¸¥óºÇ¹â½ÐÎÏ¡Îps(kw)/rpm¡Ï 106¡Ê78¡Ë/6,000-6,400
¥¨¥ó¥¸¥óºÇÂç¥È¥ë¥¯¡Îkg-m(N¡¦m)/rpm¡Ï 13.0¡Ê127¡Ë/4,500-5,000
¥Õ¥í¥ó¥È¥â¡¼¥¿¡¼ºÇ¹â½ÐÎÏ¡Îps(kw)¡Ï 131¡Ê96¡Ë/4,000-8,000
¥Õ¥í¥ó¥È¥â¡¼¥¿¡¼ºÇÂç¥È¥ë¥¯¡Îkg-m(N¡¦m)¡Ï 253¡Ê25.8¡Ë/0-3,500
WLTC¥â¡¼¥ÉÇ³Èñ¡ÎÒ/L¡Ï¡¡21.3
¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó ÅÅµ¤¼°ÌµÃÊÊÑÂ®µ¡
ºÇ¾®²óÅ¾È¾·Â¡Îm¡Ï 5.5 m
¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º¡¡225/50R18