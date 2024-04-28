『ビバラ』Creepy Nuts、BE:FIRSTら生配信 最終ラインナップ44組
５月３〜６日にさいたまスーパーアリーナで開催されるロックフェス『VIVA LA ROCK 2024』の一部ステージが、フジテレビ運営の動画配信サービスFODで有料生配信される。最終配信ラインナップとして44組が発表となった。
【写真】自身最高難度のコレオに挑戦するBE:FIRSTの定点ダンプラ
FODで行われる有料生配信『ビバラ！オンライン2024』は、『VIVA LA ROCK 2024』の「STAR STAGE」「VIVA! STAGE」「CAVE STAGE」より一部アーティストのライブ映像を配信。さらに、各日MCを迎え、配信でしか観られないトークセッションも配信予定となっている。
初日（5月3日）は、Creepy Nuts、SKY-HI、BE:FIRSTらのステージを配信。２日目は秋山黄色、imase、３日目はSHISHAMO、PEOPLE 1、４日目はcoldrain、パーカーズらがラインナップされている。
例年のように見逃し配信も決定。各日程の翌日正午から１週間後の午後11時59分まで視聴できる。
■『ビバラ！オンライン 2024』出演アーティスト
▼5月3日（金・祝）
Aile The Shota／Creepy Nuts／Kroi／SKY-HI／STUTS／DURDN／Chilli Beans.／とた／HYDE／Haruy／BE:FIRST／Hedigan's／MONO NO AWARE／離婚伝説／レトロリロン／Aile The Shota（トーク）／Chilli Beans.（トーク）
▼5月4日（土・祝）
秋山黄色／ALI／imase／Conton Candy／鉄風東京／Tempalay／NIKO NIKO TAN TAN／ブランデー戦記／BREIMEN／ALI（トーク）／imase（トーク）／Conton Candy（トーク）／鉄風東京（トーク）／NIKO NIKO TAN TAN（トーク）／ブランデー戦記（トーク）／BREIMEN（トーク）
▼5月5日（日・祝）
くじら／Chevon／SHISHAMO／帝国喫茶／なきごと／PEOPLE 1／WurtS／くじら（トーク）／なきごと（トーク）／フレデリック（トーク）／WurtS（トーク）
▼5月6日（月・休）
Age Factory／coldrain／Survive Said The Prophet／そこに鳴る／パーカーズ／プッシュプルポット／KUZIRA（トーク）／coldrain（トーク）／Survive Said The Prophet（トーク）／そこに鳴る（トーク）／10-FEET（トーク）／パーカーズ（トーク）／Fear, and Loathing in Las Vegas（トーク）／04 limited Sazabys（トーク）／プッシュプルポット（トーク）／The Bonez（トーク）／The Ravens（トーク）
※出演アーティストは予告なく変更になる場合あり
▼番組MC
５月３日（金・祝）：三原勇希
５月４日（土・祝）：保井ひろゆき
５月５日（日・祝）：ダイノジ
５月６日（月・休）：やべきょうすけ
■『ビバラ！オンライン 2024』LIVE配信概要
配信形式：PPV（ペイ・パー・ビュー）
生配信スケジュール：
５月３日（金・祝）午前10時開始 10時20分OPトーク 10時40分開演
５月４日（土・祝）午前10時15分開始 10時30分OPトーク 10時40分開演
５月５日（日・祝）午前10時15分開始 10時30分OPトーク 10時40分開演
５月６日（月・休）午前10時15分開始 10時30分OPトーク 10時40分開演
【写真】自身最高難度のコレオに挑戦するBE:FIRSTの定点ダンプラ
FODで行われる有料生配信『ビバラ！オンライン2024』は、『VIVA LA ROCK 2024』の「STAR STAGE」「VIVA! STAGE」「CAVE STAGE」より一部アーティストのライブ映像を配信。さらに、各日MCを迎え、配信でしか観られないトークセッションも配信予定となっている。
例年のように見逃し配信も決定。各日程の翌日正午から１週間後の午後11時59分まで視聴できる。
■『ビバラ！オンライン 2024』出演アーティスト
▼5月3日（金・祝）
Aile The Shota／Creepy Nuts／Kroi／SKY-HI／STUTS／DURDN／Chilli Beans.／とた／HYDE／Haruy／BE:FIRST／Hedigan's／MONO NO AWARE／離婚伝説／レトロリロン／Aile The Shota（トーク）／Chilli Beans.（トーク）
▼5月4日（土・祝）
秋山黄色／ALI／imase／Conton Candy／鉄風東京／Tempalay／NIKO NIKO TAN TAN／ブランデー戦記／BREIMEN／ALI（トーク）／imase（トーク）／Conton Candy（トーク）／鉄風東京（トーク）／NIKO NIKO TAN TAN（トーク）／ブランデー戦記（トーク）／BREIMEN（トーク）
▼5月5日（日・祝）
くじら／Chevon／SHISHAMO／帝国喫茶／なきごと／PEOPLE 1／WurtS／くじら（トーク）／なきごと（トーク）／フレデリック（トーク）／WurtS（トーク）
▼5月6日（月・休）
Age Factory／coldrain／Survive Said The Prophet／そこに鳴る／パーカーズ／プッシュプルポット／KUZIRA（トーク）／coldrain（トーク）／Survive Said The Prophet（トーク）／そこに鳴る（トーク）／10-FEET（トーク）／パーカーズ（トーク）／Fear, and Loathing in Las Vegas（トーク）／04 limited Sazabys（トーク）／プッシュプルポット（トーク）／The Bonez（トーク）／The Ravens（トーク）
※出演アーティストは予告なく変更になる場合あり
▼番組MC
５月３日（金・祝）：三原勇希
５月４日（土・祝）：保井ひろゆき
５月５日（日・祝）：ダイノジ
５月６日（月・休）：やべきょうすけ
■『ビバラ！オンライン 2024』LIVE配信概要
配信形式：PPV（ペイ・パー・ビュー）
生配信スケジュール：
５月３日（金・祝）午前10時開始 10時20分OPトーク 10時40分開演
５月４日（土・祝）午前10時15分開始 10時30分OPトーク 10時40分開演
５月５日（日・祝）午前10時15分開始 10時30分OPトーク 10時40分開演
５月６日（月・休）午前10時15分開始 10時30分OPトーク 10時40分開演