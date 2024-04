LiSA、sumikaらがランクイン！歌詞注目度ランキング1位は中村ゆりかの「Penalty」が獲得

歌詞検索サービス「歌ネット」が、4月25日付の「歌ネット注目度ランキング」を発表した。

注目度ランキングは、「発売前の楽曲」のみのランキングで、「歌詞閲覧数」+「いいね!クリック数」の割合でランキングが決定する。通常の歌詞アクセスランキングとも違う、まさに「これから発売される、歌詞が注目されている楽曲」のランキングだ。

今回のランキングでは1位に、中村ゆりかの「Penalty」が輝いた。2024年4月26日配信リリースの新曲であり、自身がW主演を務めるドラマ『社内処刑人〜彼女は敵を消していく〜』(カンテレ)第1話で挿入歌として使用されている。今作はプロデュースを手掛けるCHIHIROと中村の初共同作詞。中村は同曲について、「楽曲では社会を恋に重ねて「うまくいかない恋愛から、そして自分から、抜け出して自立していく女性」を表現しています。初めてCHIHIROちゃんと一緒に作詞をしたので、メッセージも読んでいただけると嬉しいです」とコメントしている。

2位には、aikoの「相思相愛」がランクイン。2024年5月8日にリリースされるニューシングルのタイトル曲であり、4月12日公開の劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)』主題歌だ。先日MVも公開され、滑走路の光が煌びやかに輝く伊丹空港の夜景や、千里川土手で撮影した至近距離の飛行機をaikoが見上げる迫力満点の映像が映し出されている。

4位には、sumikaの「運命」がランクイン。2024年5月15日にリリースされるニューシングル『Unmei e.p』収録曲であり、TVアニメーション『ダンジョン飯』の第2シーズンオープニング主題歌として書き下ろされた。ハッピーでカラフルな印象の楽曲の中に、運命という壮大なテーマを込めた、sumikaらしい楽曲となっている。

6位には、Tani Yuukiの「笑い話」が初登場。2024年5月8日にリリースされる1st EP『HOMETOWN』収録曲だ。歌は<これから話すのは今の僕を形作る物語 真っ直ぐに伝えられないあなたへのありがとう>と幕を開ける。自身の実体験に基づく1曲で、母親との過去のエピソードをもとに、真っすぐに伝えられない感謝の気持ちを綴った楽曲。すべての人にとっての大切な人を思い描きながら聴いてもらいたい1曲となっている。

7位には、LiSAの「Shouted Serenade」がランクイン。2024年5月22日にリリースされるニューシングルのタイトル曲であり、TVアニメ『魔法科高校の劣等生』第3シーズンのオープニング主題歌だ。LiSAとしてTVアニメの主題歌を担当するのは約3年ぶりとなる。同曲では<握ったメッセージのその先へ>という歌詞が曲中に登場し、TVアニメ『魔法科高校の劣等生』第1シーズンのオープニング主題歌「Rising Hope」から10年の時を経た、LiSAの叫びを感じることができる。

【2024年4月25日付、歌ネット注目度ランキング】

1位 Penalty/中村ゆりか2位 相思相愛/aiko3位 雨が降ったって/日向坂464位 運命/sumika5位 春のうちに with The Songbards/松室政哉6位 笑い話/Tani Yuuki7位 Shouted Serenade/LiSA8位 君はハニーデュー/日向坂469位 Hello, it’s me/YUKI10位 Now On Air/伊藤美来