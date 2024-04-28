¥Ë¡¼¥È¤¬½¢¿¦¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ä¥¯¥¶¤Î²ñ¼Ò!? ¥ä¥¯¥¶¤ËExcel¥¹¥¥ë¤òÈäÏª¤·¤Æ½ÅÊõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÁÈÆ±»Î¤Î¹³Áè¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡Ä
¡¡¿ÍÀ¸¡¢¤É¤ó¤ÊÅ¾µ¡¤¬¤¤¤Äµ¯¤³¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬°ì¶½¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤¤¤Þ¼«Ê¬¤¬¤³¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢ÆÍÈ¯Åª¤ÊÅ¾µ¡¤Ë¾è¤Ã¤«¤Ã¤¿·ë²Ì¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ë¬¤ì¤¿Å¾µ¡¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤éËÜµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ø¥Ë¡¼¥È¶ËÆ» µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð¥ä¥¯¥¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ù¡Êºò²Æ±Í¡¢Î¢À¤³¦¥é¥Ü/ÊõÅç¼Ò¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ë¡¼¥È¤«¤é¥ä¥¯¥¶¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤¤ì¤Ð¸æÌÈÈï¤ê¤¿¤¤¤¬¡¢ËÜ½ñ¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢¤³¤ÎÅ¾µ¡¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¡¢ÂÄÍî¤·¤¿À¸³è¤«¤éÂ´¶È¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
Amazon¤Ç¡Ø¥Ë¡¼¥È¶ËÆ» µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð¥ä¥¯¥¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ò¸«¤ë
¡¡¼ç¿Í¸ø¤ÎÌ¾Á°¤ÏËÒÂ¼¥æ¥¿¥«¡£Èà¤ÏÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤«¤é2Ç¯´Ö¡¢¥Ë¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£½¢¿¦¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ë¡¢¤¿¤À¿ôÇ¯½¢¿¦¤òÃÙ¤é¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö½¢¿¦¤·¤Ê¤¤¤È¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¾Ç¤ê¤«¤é¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤ÇÆ¯¤¡¢ÂÎ¤â¿´¤â²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¿ôÇ¯ÂÔ¤Ã¤Æ¥Û¥ï¥¤¥È´ë¶È¤Ë½¢¿¦¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ë¡¼¥ÈÀ¸³è¤ÏËÒÂ¼¤ò¤É¤ó¤É¤óÂÄÍî¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£·ë²Ì¡¢Éã¿Æ¤«¤é¡Ö1½µ´Ö°ÊÆâ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤±¡ª¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¡¢¹²¤Æ¤Æ½¢¿¦Àè¤òÃµ¤¹¤³¤È¤Ë¡£´ñÀ×Åª¤Ë¿ÍºàÇÉ¸¯²ñ¼Ò¤Ø¤Î½¢¿¦¤¬·è¤Þ¤ê¡¢»öÌ³°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤»Ï¤á¤ë¤â¡¢¤½¤³¤¬¥ä¥¯¥¶¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë²ñ¼Ò¤À¤ÈÃÎ¤ê¡¢¤¦¤Ã¤«¤êÇÖ¤Þ¤Ç¸ò¤ï¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¤À¤¤¤ÖÀè¤ÎÏÃ¡Ä¡Ä¡£
¡¡½øÈ×¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤À¤±ÆÉ¤à¤È¡¢¤¹¤Ç¤Ë´ñÁÛÅ·³°¡£¤³¤³¤«¤é¿ô´ñ¤Ê¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃË¤ÎÏÃ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤¬¡¢ËÜ½ñ¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ï¤½¤³¤À¤±¤Ë¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤À¡£¥ä¥¯¥¶¤È¤¤¤¦ÉÝ¤¤À¤³¦¤ÎÃæ¤Ç´¶¤¸¤ë¿Í´ÖÌ£¤¬¡¢ËÜ½ñ¤ò¤µ¤é¤ËÌÌÇò¤¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£ºòº£¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥¯¥»¥ë¤ä¥ï¡¼¥É¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡¢¥Þ¥¯¥í¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¤µ¤¨¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤ÆÉ¬¿Ü¥¹¥¥ë¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ËÒÂ¼¤¬½¢¿¦¤·¤¿²ñ¼Ò¤Ë¥Þ¥¯¥í¤ò°·¤¨¤ë¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¨¥¯¥»¥ë¤òËþÂ¤Ë°·¤¨¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£°ìÈÌ¿Í¤È¤Ï°ã¤¦Æ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¹¥¥ë¤¬³§Ìµ¤Ê¤Î¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Âç³Ø»þÂå¤Ë°·¤¤Êý¤ò½¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿ËÒÂ¼¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â½ÅÊõ¤µ¤ì¤ë¡£°ÍÍê¤µ¤ì¤¿ÆþÎÏ¶ÈÌ³¤ò½ª¤¨¤ë¤´¤È¤Ë¡¢¥ä¥¯¥¶¤¿¤Á¤ÏËÒÂ¼¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Î¤¿¤á¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤È¡¢¼Ò°÷¤ÏËÒÂ¼¤Î¤â¤È¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢¡Ö¤Ø¡¼¡ª¡×¤ä¡Ö¤Û¡¼¡ª¡×¤È´¿À¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Î¤Ï¼ºÎé¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ËÜ½ñ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¥ä¥¯¥¶¤ÏÉÝ¤µ¤È²Ä°¦¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡ËÒÂ¼¤âÈà¤é¤Î¸ÀÍÕ¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ë¡¼¥È¤È¤·¤ÆÀ¸³è¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÄÌ¤ê°ìÊ×¤Ç´¶¾ð¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¥ä¥¯¥¶¤«¤éÊü¤¿¤ì¤ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ï¡¢µÁÍý¤È¿Í¾ð¤ÎÀ¤³¦¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿Èà¤é¤À¤«¤é¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£ËÒÂ¼¤¬¡¢¥ä¥¯¥¶¤Î²ñ¼Ò¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÆ¯¤Â³¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¿Í´ÖÌ£¤¢¤Õ¤ì¤ëÉôÊ¬¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¼¡Âè¤Ë¡¢Èà¤ÎÃæ¤Ë¤âµÁÍý¤È¿Í¾ð¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÊ¿ÏÂ¤ÊÉÁ¼Ì¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢Êª¸ì¤Î¸åÈ¾¤«¤é¤Ï¡¢¥ä¥¯¥¶ºîÉÊ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÅ¸³«¤¬ËÖÈ¯¤¹¤ë¡£ÁÈÆ±»Î¤ÎÁè¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤À¡£»öÌ³°÷¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÁÈÄ¹¤ÈÇÖ¤ò¸ò¤ï¤·´´Éô¤Î°ì°÷¤Ç¤â¤¢¤ëËÒÂ¼¤â¡¢Ì¿¤òÁÀ¤ï¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£°ìÊâ´Ö°ã¤¨¤Ð¡¢´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ·ºÌ³½ê¹Ô¤¤âÌÈ¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢ËÒÂ¼¤¬¤È¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤È¤Ï¡© ¾ÜºÙ¤ÏËÜ½ñ¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ³Î¤«¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËËÜ½ñ¤ÏYouTube¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£ÂèÆóÉô¤¬¥¤¥Ã¥¸«¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Í´ÖÌ£¤¢¤Õ¤ì¤ë¤«¤«¤ï¤ê¤Ï·òºß¤À¡£¤·¤«¤·¡¢Âè°ìÉô¤ÎÆâÍÆ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢¤Þ¤º¤ÏËÜ½ñ¤òÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¡£
Ê¸¡á¥È¥ä¥«¥ó