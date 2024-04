アイドルグループ・CANDY TUNEが27日、東京・豊洲PITでグループ初の全国ツアー『CANDY TUNE 1st ANNIVERSARY TOUR 2024 -TUNE UP IN TO US-』を開催。初披露となる新曲「エトセト LOVE YOU」を含む全16曲で会場を盛り上げた。CANDY TUNEは、日本のポップカルチャーをけん引するアソビシステムが、アイドル文化を世界に向けて発信する新プロジェクト「KAWAII LAB.」から、“原宿から世界へ”をコンセプトにデビュー。立花琴未、小川奈々子、桐原美月、福山梨乃、南なつ、宮野静、村川緋杏による7人のメンバーで結成された。

本公演では、「キス・ミ・ーパティシエ」や「必殺あざとポーズ」などの代表曲を惜しみなく披露したほか、ツアー初日に初披露された新曲「倍倍FIGHT!」もパフォーマンスした。アンコールでは、デビュー当時からCANDY TUNEに楽曲提供しているクボナオキが手がけた新曲「エトセト LOVE YOU」を初披露し、キャッチ―なメロディーとキュートな振り付けで会場に駆け付けたファンを喜ばせた。ライブ終盤では、ステージ上にプロデューサーの木村ミサが登場。今年の夏に1stシングルCD「キス・ミー・パティシエ」を発売することをサプライズで発表した。メンバーの小川は「キス・ミー・パティシエでCANDY TUNEを知ってくれた方がとても多いんじゃないかなと思っているので、グループの2年目もさらに盛り上げて、原宿から世界へ行けるようにがんばります!」と決意を語った。続けて桐原は「今会場にいる全ての方のおかげで、デビュー前からの目標であった1周年で豊洲PITに立つことができました。これからも私たちの愛と優しさであめちゃん(ファンの総称)のことを包み込んで、2年目も私たちらしくポップな旋律を奏でていけたらと思っています。ここに来てくださったみなさんのことを、7人全員が愛しています。本日は本当にありがとうございました!」とファンへ感謝の気持ちを伝え、ツアーファイナルの幕を閉じた。また、同日にはCANDY TUNEの単独ファンクラブ「CANDY TUNE OFFICIAL FANCLUB」が設立され、会員入会受付を開始した。■『CANDY TUNE 1st ANNIVERSARY TOUR 2024 -TUNE UP IN TO US-東京公演』セットリスト01.倍倍FIGHT!02.きゅきゅきゅキュート03.WAO!アオハル!04.キス・ミー・パティシエ05.未完な青春06.TUNE MY WAY07.Twilight Dilemma08.ナナイロプロローグ09.いえなかったことば 〜ありがとう〜10.備えあれば無問題11.CATCH YOU12.必殺あざとポーズ13.hanamaruEN1.エトセトLOVE YOUEN2.ナナイロプロローグEN3.キス・ミー・パティシエ