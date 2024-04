バンプレストが展開する、アミューズメント専用景品に「クレヨンしんちゃん もふぐっと まちぼうけぬいぐるみ」が登場。

「ガシャポン®」で人気の『クレヨンしんちゃん まちぼうけ』シリーズフィギュアが、温かみある存在感や手触りの良さを感じられる”ぬいぐるみ”になりました!

バンプレスト「クレヨンしんちゃん もふぐっと まちぼうけぬいぐるみ〜マサオくんとボーちゃん〜」

©臼井儀人/双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK

登場時期:2024年5月23日(木)より順次登場予定

種類:全2種

サイズ:約22cm

登場店舗:全国のアミューズメント施設など

詳細はバンプレストナビを確認してください:https://bsp-prize.jp/item/2699668/

「ガシャポン®」で大好評のフィギュアシリーズ「まちぼうけ」がぬいぐるみになってプライズに登場!

「まちぼうけ」はずっとあなたを待っている…をコンセプトとした、儚い可愛さが詰まったフィギュア。

そんな「まちぼうけ」がぬいぐるみになりました!

今回紹介するのは、「クレヨンしんちゃん もふぐっと まちぼうけぬいぐるみ〜マサオくんとボーちゃん〜」

膝を抱えてじっと待っている様子を、約22cmのぬいぐるみとして立体化。

儚いかわいさでそばに置いておきたくなる魅力があります。

マサオくんはどこか困ったような表情でまちぼうけ。

下がった眉毛と目元が待ちくたびれているように見えます。

ボーちゃんは相変わらずのマイペース。

いつもと同じ表情でまちぼうけです。

2024年4月からはしんちゃん、かざまくんが登場中。

2024年6月からはシロとネネちゃんが登場予定です。

4月〜6月まで3ヶ月連続で登場するぬいぐるみシリーズ。

これらと同じラインアップの「クレヨンしんちゃん まちぼうけ」は「ガシャポン®」でも発売中なので、あわせてチェックしてみてくださいね!

バンプレスト「クレヨンしんちゃん もふぐっと まちぼうけぬいぐるみ〜マサオくんとボーちゃん〜」は、2024年5月23日(木)より全国のアミューズメント施設などに登場予定です。

