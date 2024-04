セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年4月第4週より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「くまのプーさん」 Mぬいぐるみ パーティVer. “プー&クリストファー・ロビン”を紹介します☆

セガプライズ ディズニー「くまのプーさん」 Mぬいぐるみ パーティVer. “プー&クリストファー・ロビン”

投入時期:2024年4月第4週より順次

サイズ:全長約16×12×27cm

種類:全2種(プー、クリストファー・ロビン)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

パーティを楽しむ「くまのプーさん」と「クリストファー・ロビン」のぬいぐるみが、セガプライズから登場。

とんがり帽子をかぶり、一緒に楽しい時間を過ごしている様子が伝わってくるぬいぐるみです。

セットで揃えても、他のぬいぐるみと一緒に飾っても楽しそうなぬいぐるみを紹介します!

プー

100エーカーの森に住む「くまのプーさん」

いつもの赤いお洋服に、三角帽子をプラスしたパーティスタイルのぬいぐるみです。

「クリストファー・ロビン」と一緒に飾れば、2人で楽しい時間を過ごす様子を再現できます☆

クリストファー・ロビン

「くまのプーさん」をはじめ、100エーカーの森に住む仲間たちの面倒を見ている少年「クリストファー・ロビン」

そんな「クリストファー・ロビン」のぬいぐるみが、赤いとんがり帽子をかぶり、楽しそうな表情で登場します。

「くまのプーさん」と一緒に飾るのはもちろん、他のぬいぐるみも仲間に入れれば楽しいパーティタイムにできそうです!

三角帽子をかぶり、パーティを楽しむ「くまのプーさん」と「クリストファー・ロビン」のぬいぐるみ。

セガプライズの「くまのプーさん」 Mぬいぐるみ パーティVer. “プー&クリストファー・ロビン”は、2024年4月第4週より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

※登場時期の詳細は公式サイト「セガプラザ」を確認ください

