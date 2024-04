セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年4月第4週より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「くまのプーさん」 ぬいぐるみ リボンVer.を紹介します☆

セガプライズ ディズニー「くまのプーさん」 ぬいぐるみ リボンVer.

投入時期:2024年4月第4週より順次

サイズ:全長約10×10×15cm

種類:全3種(ティガー、プー、ピグレット)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

1995年放映のテレビアニメシリーズ『新くまのプーさん』に登場した、プレゼントになりきった「くまのプーさん」たち。

頭にリボンをつけた姿のぬいぐるみとして、セガプライズに登場です。

約15センチのかわいらしいサイズ感で、集めて飾りたくなります☆

ティガー

100エーカーの森に住む、トラのぬいぐるみ「ティガー」

青いリボンを付け、ちょっぴりおしゃれした雰囲気です。

プー

頭のてっぺんに大きなリボンをつけた「くまのプーさん」

このままちょっとしたプレゼントにもなりそうな、かわいらしいぬいぐるみです!

ピグレット

「くまのプーさん」の親友「ピグレット」は、首元に大きなリボンを付けた姿。

にっこり笑う表情もかわいいぬいぐるみです☆

プレゼントになりきる「くまのプーさん」たちが、ぬいぐるみになって登場。

セガプライズの「くまのプーさん」 ぬいぐるみ リボンVer.は、2024年4月第4週より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

※登場時期の詳細は公式サイト「セガプラザ」を確認ください

