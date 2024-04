ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、夏祭りなどのイベントにもぴったりな「キッズダブルガーゼかぶり甚平パジャマ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ミッキーマウス/ドナルドダック/くまのプーさん」キッズダブルガーゼかぶり甚平パジャマ

© Disney

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格:各2,990円(税込)

サイズ:100、110、120、130、140、150

※100、110サイズのみ胸元スナップボタン留め

ウエスト:総ゴム、ゴム取替え口有り

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

夏祭りにも着ていける、楽しいデザインの甚平パジャマ。

すっぽりかぶるタイプなので、着脱が簡単にできます!

また、眠っている間に前がはだける心配がなく、襟を詰めて袖を小さくしたキッズが着やすいカタチなどこだわりもたっぷり。

5種類のデザインがラインナップされています。

ミッキーモチーフ(花火)

ネイビー地に花火のアートが映える「ミッキーモチーフ」デザインの甚平。

ミッキーモチーフのかたちの打ち上げ花火はもちろん、「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」「プルート」「グーフィー」のシルエットも総柄であしらわれています。

花火大会にぴったりのデザインに仕上げられた一着です☆

ミッキーモチーフ(ヨーヨー)

白やピンク、パープルなどのガーリーな配色使いが乙女心くすぐる「ミッキーモチーフ」デザインの甚平。

一面にはたくさんのヨーヨー、ところどころにミッキーモチーフのかわいらしいヨーヨーも!

全体的に淡いカラーリングなのがポイントです。

ミッキーモチーフ(市松模様)

市松模様がかっこいい「ミッキーモチーフ」デザインの甚平。

市松模様の中に施されたミッキーモチーフは和柄でとってもおしゃれ☆

年齢問わず着やすいシンプルなデザインなので、きょうだいがお揃いで着ても素敵です。

ドナルドダック(かすれ調)

「ドナルドダック」デザインの甚平。

くすみカラーや、かすれ調の模様が夏らしさを演出してくれます。

ドット柄の中には帽子やイカリ、舵などの「ドナルドダック」らしいモチーフがあしらわれています。

くまのプーさん(かざぐるま)

「くまのプーさん」デザインの甚平。

ビビッドなカラーに、ずらりと並んだ風車のアートがインパクト抜群!

ハニーポットを抱えたり、ちょこんと立っていたりと、「くまのプーさん」のかわいい姿もアクセントになっています。

身生地はふんわりとした綿100%のダブルガーゼ素材を使用。

汗を吸ってくれるので暑い夜も快適です。

涼しくて楽しい、賑やかアートで仕上げられたルームウェア。

夏祭りなどのイベントにもぴったりな「キッズダブルガーゼかぶり甚平パジャマ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

