ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、サッと敷くだけでお屋敷のような雰囲気になる、ミッキーモチーフデザインの「落ちついた暮らしになじむジャカード織りの廊下敷き」を紹介します☆

ベルメゾン ディズニー「ミッキーマウス」落ちついた暮らしになじむジャカード織りの廊下敷き

© Disney

サイズと価格:【約67×180】14,900円(税込)、【約67×240】17,900円(税込)、【約67×340】24,900円(税込)

仕様:抗菌・防臭加工、すべりにくい加工

パイル長:約5mm

全厚:約6.5mm

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ミッキーモチーフデザインの廊下敷き。

3種類のサイズから選べ、廊下はもちろん、縁側や玄関にも敷くことができます!

© Disney

デザインにはミッキーモチーフや羅針盤、イカリなどのモチーフをセレクト。

全体的にシックな色合いでまとめられた、独特の光沢と高級感を演出してくれる廊下敷きです。

© Disney

生地は、細い糸を高密度に織ったジャガード織りで、肌触りもなめらか。

毛足が短いので掃除がしやすいのもうれしい☆

汚れが気になったら手洗いすることができます。

裏面にはすべりにくい加工が施されています。

ミッキーモチーフがたっぷりとあしらわれた、高級感のあるインテリア雑貨。

サッと敷くだけでお屋敷のような雰囲気になる「落ちついた暮らしになじむジャカード織りの廊下敷き」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ミッキーモチーフや羅針盤が高級感を演出!ベルメゾン ディズニー「落ちついた暮らしになじむジャカード織りの廊下敷き」 appeared first on Dtimes.