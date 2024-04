『バットマン：フィアー・ステート』発売 ─ バットマン大型イベント「フィアー・ステート」完結編

ShoPro(小学館集英社プロダクション)より、DC邦訳アメコミの新刊『バットマン:フィアー・ステート』が2024年4月25日より発売となった。

ゴッサムの街に恐怖と絶望が降り注ぐ……2021年のバットマン大型イベント「フィアー・ステート」完結編。

本作は、『バットマン:ダーク・デザイン』から続くバットマンシリーズ第5巻で、前巻『バットマン:カワードリー・ロット』で展開されたストーリーの完結編となる作品。この「フィアー・ステート」は、本作『バットマン:フィアー・ステート』を柱に、バットマンの仲間が主演の複数の雑誌をまたいだ2021年の大型バットマンイベントとして展開された。

前巻『バットマン:カワードリー・ロット』でゴッサムシティを救う新たな希望として導入されたマジストレイト計画。

その背後で、バットマンはスケアクロウの手に落ち、恐怖と幻覚によって正気を失うほどに追い詰められていた。

マジストレイト計画を裏で操るスケアクロウは、バットマン不在のゴッサムシティで、街中を疑心暗鬼と恐怖に陥れる作戦“フィアー・ステート(恐怖の境地)”を実行。デマ情報が街にあふれ、ゴッサムの街を守るはずのピースメーカー01も洗脳されてしまい、街は崩壊寸前に……。

絶望的な状況のなか、はたしてバットマンは恐怖に打ち勝ち、街を救うことができるのか? 『バットマン:ダーク・デザイン』から2年弱にわたりライターを務めてきたジェームズ・タイノンⅣ期のフィナーレを飾るにふさわしい感動的な結末を確かめろ。

