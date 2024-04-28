シフィオンテク快勝で4回戦へ ガウフらも16強 マドリードOP
【AFP＝時事】テニス、マドリード・オープン（Mutua Madrid Open 2024）は27日、女子シングルス3回戦が行われ、大会第1シードのイガ・シフィオンテク（Iga Swiatek、ポーランド）は6-1、6-1でソラナ・シルステア（Sorana Cirstea、ルーマニア）に快勝した。
前回準優勝のシフィオンテクは、今大会で今季3度目のWTA 1000制覇を目指す。4回戦では地元期待のサラ・ソリベストルモ（Sara Sorribes Tormo、スペイン）と対戦する。
2022年大会覇者で第8シードのオンス・ジャバー（Ons Jabeur、チュニジア）は7-5、2-6、6-4のフルセットで第32シードのレイラ・フェルナンデス（Leylah Fernandez、カナダ）を退け、16強入りした。
全米オープン（US Open Tennis Championships 2023）覇者で第3シードのココ・ガウフ（Coco Gauff、米国）も6-4、6-1で第32シードのダイアナ・ヤストレムスカ（Dayana Yastremska、ウクライナ）を下し、4回戦へ駒を進めた。
【翻訳編集】AFPBB News
■関連記事
・全豪女王サバレンカ、苦しみながらも3回戦進出 マドリードOP
・大坂なおみ マドリードOP2回戦敗退、シフィオンテクら快勝
・BJK杯決勝ラウンド、史上初のノックアウト方式で開催へ
前回準優勝のシフィオンテクは、今大会で今季3度目のWTA 1000制覇を目指す。4回戦では地元期待のサラ・ソリベストルモ（Sara Sorribes Tormo、スペイン）と対戦する。
全米オープン（US Open Tennis Championships 2023）覇者で第3シードのココ・ガウフ（Coco Gauff、米国）も6-4、6-1で第32シードのダイアナ・ヤストレムスカ（Dayana Yastremska、ウクライナ）を下し、4回戦へ駒を進めた。
【翻訳編集】AFPBB News
■関連記事
・全豪女王サバレンカ、苦しみながらも3回戦進出 マドリードOP
・大坂なおみ マドリードOP2回戦敗退、シフィオンテクら快勝
・BJK杯決勝ラウンド、史上初のノックアウト方式で開催へ