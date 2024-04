エミネムが、2024年夏にニュー・アルバム『THE DEATH OF SLIM SHADY (COUP DE GR CE)』をリリースすることを告知した。エミネムは、木曜日(4月25日)、『DETROIT MURDER FILES(デトロイト殺人事件ファイル)』と題した、“スリム・シェイディ”の死を取り上げるドキュメンタリー・タッチのティーザーを公開。映像の中で、リポーターは「複雑で、年中批判され、舌を噛みそうなライムを通じ、スリム・シェイディとして知られていたアンチ・ヒーローには敵だらけだった」と伝え、50セントは「あいつは友人じゃなかった。サイコパスだった」と証言。エミネム本人も出演し、「スリムなら、時間の問題なのはわかってた」と話している。

THE DEATH OF SLIM SHADY (COUP DE GRÂCE). Summer 2024. https://t.co/J3F45PQDLx pic.twitter.com/tdJ4d4PzV0 — Marshall Mathers (@Eminem) April 26, 2024

エミネムは、1997年に自主リリースした『Slim Shady EP』から“スリム・シェイディ”を別名/別人格として使用してきた。エミネムのスタジオ・アルバムは、2020年発表の『Music To Be Murdered By』以来4年半ぶり、通算12枚目となる。彼のスタジオ・アルバムはこれまで、サード『The Marshall Mathers LP』(2000年)以降9作全てが全米1位を獲得している。サウンドトラック『8 Mile: Music from and Inspired by the Motion Picture』(2002年)とベスト盤『Curtain Call: The Hits』(2005年)を含むと、その数は11作となる。Ako Suzuki