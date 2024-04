松下洸平が、宮城県みちのく公園北地区 エコキャンプみちのくにて開催された<ARABAKI ROCK FEST.24>に初出演。同ステージで2023年12月13日にリリースした2年連続2枚目となるフルアルバム『R&ME』を引っ提げ、12都市14公演・約4万人を動員した自身最大規模の全国ツアー<KOUHEI MATSUSHITA LIVE TOUR 2024 〜R&ME〜>のファイナル公演、3月14日(木)東京ガーデンシアターの模様を6月26日(水)にリリースすることを発表した。

リリース情報

LIVE Blu-ray/DVD/CD

『KOUHEI MATSUSHITA LIVE TOUR 2024 〜R&ME〜』

2024.06.26 Release

【Blu-ray】 VIXL-456/7,300円(税込)

【DVD】 VIBL-1142/6,700円(税込)

【CD】 VICL-65972/3,500円(税込)

<収録内容>

All Day Long

Magical Hour

MUSIC WONDER

This is my love

You&Me

リズム

BET

FLY&FLOW

Way You Are

KISS

漂流

Wake

FLYFLY

君を想う

たんぽぽ

STEP!

ノンフィクション

<ARABAKI ROCK FEST.24>BAN-ETSUステージの3番手で登場した松下。「Way You Are」「MUSIC WONDER」で会場をいち早く盛り上げたのち「みなさんこんにちは!初めまして、松下洸平です!初めて僕のライブを見る方がたくさんいらっしゃると思うんですけど、今日は短い時間ですがみなさんと歌って踊ってハッピーな時間にしたいと思います!よろしくお願いします!ARABAKI初参加ということで、めちゃくちゃ楽しみにしてきました。僕はルーツがR&Bとかソウルなんですけど、去年そんな僕のルーツを感じていただけるような「R&ME」というアルバムを出しまして、今日はその中から何曲かお届けしたいと思います。最後まで楽しんでいきましょう、よろしくお願いします!」と挨拶し、松下のファルセットが印象的な「This is my love」を披露。観客から大きな拍手がおこったのも束の間、続く「漂流」「Wake」「FLYFLY」という怒涛のセットリストで会場を大いに盛り上げた。ステージの後半では「ありがとうございます!!さて、今日はスペシャルなゲストの方をお迎えしてるんです!どうしてもこの方と一緒に歌が歌いたくて、お呼びしました。みなさん拍手でお迎えください、スガ シカオさんです!」との呼び込みでなんとスガ シカオが登場!観客からの大歓声と拍手が起こった。「みんな楽しんでますかー?呼んでくれてありがとうございます!」と挨拶したスガ シカオと一緒に披露したのは、なんと「夜空ノムコウ」。この日限りのスペシャルコラボレーションに、会場は大熱狂となった。その後、「今年の3月まで「R&ME」というアルバムを引っ提げて全国ツアーを回っていたんですけども、ファイナルが東京ガーデンシアターで2daysやらせていただきまして。実はそのライブの映像がDVD・Blu-rayになります!!そして今回は、ライブの音源を収めたライブCDも発売することになりました!今日のライブで楽しかったなと思っていただいた方は、ぜひよろしくお願いします!」と、3月14日に東京ガーデンシアターで開催した全国ツアー<KOUHEI MATSUSHITA LIVE TOUR 2024 〜R&ME〜>のファイナル公演の模様をライブ映像商品としてリリースすることをサプライズで発表した。そして、「今日は短い時間でしたけど、本当に楽しかったです。またARABAKIお邪魔したいです!たくさん集まっていただいてありがとうございました!またみなさんにお会いできることを楽しみにしています、ありがとうございました!」と話すと、ラストに「ノンフィクション」を披露し、初出演となった<ARABAKI ROCK FEST.24>のステージは大盛況にて幕を閉じた。発表されたLIVE Blu-ray/DVD/CD『KOUHEI MATSUSHITA LIVE TOUR 2024 〜R&ME〜』は2枚目となるフルアルバム「R&ME」を引っ提げ、12都市14公演、自身最大規模となる約4万人を動員した全国ツアー<KOUHEI MATSUSHITA LIVE TOUR 2024 〜R&ME〜>より、ツアーファイナルとなった、2024年3月14日(木)東京ガーデンシアターでのライブ全17曲を収録。松下にとっては、初となるライブCDでのリリースも決定。Blu-ray/DVDにはMCもたっぷり収録する。さらに、Blu-ray/DVDには、同ツアーで着用した衣装を全て網羅できるライブ写真(ツアー初日、1月20日(土)開催の相模女子大学グリーンホール公演、3月13日(水)開催の東京ガーデンシアターでのセミファイナル公演、そして3月14日(木)のファイナル公演の3公演)をたっぷり使用した68Pの豪華フォトブック付きとなる。さらに、CDにはライブ写真を使用したR&MEスペシャルポスター(48cm×35.6cmサイズ)が封入される。