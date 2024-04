ロッテより、元気な気持ちになれる色やケーキをモチーフにしたシリーズ「ハピネスモチーフチョコパイ」の第3弾「チョコパイ<キャラメルミルフィーユ>」が登場!

ほんのり苦みのあるカラメルを加えたキャラメルクリームで、香ばしいミルフィーユの味わいを楽しめます。

ロッテ 「チョコパイ<キャラメルミルフィーユ>」

価格:356円前後(税込)

発売日:2024年4月30日(火)

発売地区:全国

内容量:6個

元気な気持ちになれる色やケーキをモチーフにしたシリーズ「ハピネスモチーフチョコパイ」。

第3弾は王冠×ミルフィーユが登場!

ハピネスモチーフは幸せを象徴する王冠です。

また個包装には“今日の占い”メッセージ付きで、食べるたびにワクワクした気持ちになれます。

フランス語では「千枚の葉」という意味で幸せを重ねる演技の良いイメージのミルフィーユをチョコパイ独自の美味しさで表現されています。

今回の幸せのモチーフは王冠。ハッピーさが伝わる元気なデザインです。

“成功”や“栄光”を意味する王冠。

約17%の確率で金色になったモチーフに出会えるかも!?

個包装の裏側に「チョコパイ占い」が入っています。

食べるたびワクワク占い気分が楽しめます!

第1弾は、春を彩るピンク、第2弾は爽やかなグリーン。

第3弾は温かみのあるオレンジ。

第4弾もお楽しみに☆

幸せを象徴する王冠がハピネスモチーフの、香ばしいミルフィーユの味わいを楽しめるチョコパイ!

ロッテ「チョコパイ<キャラメルミルフィーユ>」は2024年4月30日より発売です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ほろにがキャラメルクリームと香ばしいミルフィーユの味わい!ロッテ チョコパイ<キャラメルミルフィーユ> appeared first on Dtimes.