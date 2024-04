シンプルイズベストの極み！ 京都・元田中で食べるカチョエペペは必食の完成度だった

食べロググルメ著名人・門上武司さんがお気に入りの推し麺をご紹介。今回訪れたのは、京都・元田中の「イタメシ サクラ伊食堂」。チーズと黒コショウのパスタ「カチョエペペ」を紹介する。

〈これが推し麺!〉

ラーメン、そば、うどん、焼きそば、パスタ、ビーフン、冷麺など、日本人は麺類が大好き! そんな麺類の中から、「これぞ!」というお気に入りの“推し麺”をご紹介。そのこだわりの材料や作り方、深い味わいの秘密に迫る。

今回訪れたのは、食べロググルメ著名人・門上武司さんが教えてくれた京都・元田中の「イタメシ サクラ伊食堂」。チーズと黒コショウのパスタ「カチョエペペ」を紹介する。

教えてくれる人

門上武司

1952年大阪生まれ。関西中のフランス料理店を片っ端から食べ歩くももの足らず、毎年のようにフランスを旅する。39歳で独立し「株式会社ジオード」設立後はフードコラムニストというポジションにとどまらず、編集者、プロデューサー、コーディネーターとマルチに活躍。関西の食雑誌「あまから手帖」編集顧問であり、全日本・食学会副理事長、関西食文化研究会コアメンバー。著書には「食べる仕事 門上武司」「門上武司の僕を呼ぶ料理店」(クリエテ関西)、「京料理、おあがりやす」(廣済堂出版)、「スローフードな宿1・2」(木楽舎)、など。年間外食は1,000食に及ぶ。

元田中にあるイタリア食堂

カチョエペペというパスタを知っているだろうか。イタリア通なら「食べたことある!」「ローマで食べた!」となるかもしれないが、初耳の人も多いのでは? カチョエペペはローマの名物パスタで、イタリア語でカチョはチーズ、ペペはコショウを意味している。スパゲッティ、または卵入りの手打ちロングパスタであるトンナレッリに、ペコリーノロマーノチーズと黒コショウを絡ませた料理だ。

シェフの櫻井さん。話しやすい気さくさも人気の理由

このカチョエペペを看板としているのが、叡山電鉄元田中駅から徒歩数分のところにある「イタメシ サクラ伊食堂」。京都の中心部からは外れているが、近くには京都大学があり、学生も多い賑やかなエリアだ。シェフを務めるのは櫻井正章さん。「今のイタリア人がふだん食べている料理を」と2019年に独立。京都のイタリアン「ポレンタ」などで経験を積んだ人物だ。

店は大きな黒板にドリンクメニューが書かれ、カジュアルな雰囲気

門上さん

友人がぜひとも連れて行きたい店があると言われ、同行しました。カチョエぺぺはメニューに「25分掛かります」と書かれており、興味を持ちました。食べた時には、高校生の時に初めて作ったパスタを思い出しました!

これがカチョエペペの作り方!

櫻井さんにカチョエペペを作ってもらった。「どの調理法が正解!というわけではなく、いろんな調理法があって、かなり研究しましたよ」と話す。ポイントはソースの水分量を見極め分離させないことと、チーズを凝固させないように温度をコントロールすること、とのこと。また、「細麺だとチーズに負けてしまうので、太めのパスタを選ぶといいですよ」とも。

パスタはイタリア・ヴィチドーミニのスパゲットーニを使用。長さ約50cm! 太さ2.2mm

パスタを茹でる。長いので半分に折る。パッケージには茹で時間18分と表記されているが、実は25分が最適とのこと

ソースの材料は無塩バターのほか、ペコリーノロマーノ、パルミジャーノの2種のチーズ。ペコリーノロマーノだけでは塩気が強すぎるので、1:1の割合で

チーズは削っておく

鍋に水、無塩バター、黒コショウを入れ中火にかける。水分がないと分離しやすいので水は必ず入れること

鍋に茹で上がったパスタを投入しからめる。少しとろみがついたら火を消す

チーズを入れる

手早くクリーム状になるように混ぜる。このとき、火を消して温度が下がっていないと固まってしまうので注意

皿に盛り黒コショウをしっかりかけて完成!

これが門上さんおすすめのカチョエペペ!

白いソースをうっすらまとった麺に黒コショウのみ。なんとシンプル、かつド直球のパスタなのだろう。一口頬張ってみると、まずはチーズの風味をがつんと感じ、噛むほどに、麺の小麦のうまみが伝わってくる。黒コショウがいいアクセントだ。食べ飽きるのでは?と思ってしまうビジュアルだが、もう一口、もう一口と病みつきになるおいしさだ。

カチョエペペ(1,650円)

門上さん

太めのスパゲットーニのもちもちとした食感と弾力が印象的。もちろん小麦の味も感じられます。チーズの絡み具合、ねっとりした食感が感動的。チーズとコショウだけ。シンプルイズベストの典型だと思いました。

その他、名物料理もご紹介

店のメニューには、前菜、パスタ、メインなど多く書かれており、アラカルトで頼むのがおすすめのスタイルだが、ここで「名物!!」と書かれたメインもご紹介。

鶏胸肉のバター焼き(1,650円)

フィレンツェ「トラットリア ソスタンツァ」の名物料理で、小麦粉を打った鶏肉に卵液をくぐらせ、バターを溶かした鍋の中に入れて焼く。低温を保ち、泡立ったバターでじっくり火入れするのがポイントだ。鶏肉は前もって塩水に漬け保水している。

いただくと、バターの香りはもちろん、鶏肉の胸肉とは思えないジューシーさに驚かされる。こちらも見た目はシンプルながら、他にはない味わい深い料理なのだ。

カチョエペペで京都の基準へ

「今後、カチョエペペでは、京都、ひいては日本のイタリアンの基準になりたい。こんな大きなことを言うと先輩に怒られてしまうかな……」と笑う櫻井さん。まずは、このカチョエペペの完成度を味わいに(鶏胸肉のバター焼きも!)訪れてほしい。

店はお手頃価格で楽しめるワインも充実

<店舗情報>◆イタメシ サクラ伊食堂住所 : 京都府京都市左京区田中里ノ前町55TEL : 075-708-3548

※価格は税込。

撮影:福森公博

取材、文:木佐貫久代

The post シンプルイズベストの極み! 京都・元田中で食べるカチョエペペは必食の完成度だった first appeared on 食べログマガジン.