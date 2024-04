スモール・プラネットから、「スター・ウォーズの日」を記念した54種の「ダース・ベイダー」や「グローグー」の人気キャラクターがデザインされた、Tシャツコレクション「54 of ONE」がオンラインストア、 全国で開催されるPOP UP STORE、大阪コミコン2024で発売されます。

スモール・プラネット「54 of ONE」Tシャツコレクション

価格:全54種 各3,850円(税込)

発売日:2024年5月4日

発売店舗:スモール・プラネット公式オンラインショップ「スモプラオンライン」ディズニーストア.jp、全国で開催されるPOP UP STORE、大阪コミコン2024

サイズ:ワンサイズ(Lサイズ:チェスト96〜104cm/身長175〜185cm)

毎年5月4日は映画『スター・ウォーズ』の世界中のファンが映画を楽しむ「スター・ウォーズの日」です。

今回は“May the 4th”にちなんで、54種の『スター・ウォーズ』の世界観を魅力的にデザインしたTシャツコレクションが発売されます。

オンラインショップ限定特典で一注文につき一枚、オリジナルデザインポストカードが貰えます。

※数量限定のためなくなり次第終了です。

ダース・ベイダーTシャツ

「ダース・ベイダー」デザインのモノクロTシャツ。

ボバ・フェットTシャツ

『マンダロリアン』に登場した「ボバ・フェット」デザインのTシャツ。

ジャバ・ザ・ハットTシャツ

「ジャバ・ザ・ハット」と「ストームトルーパー」のコミカルなデザインのTシャツ。

「イウォーク」Tシャツ

ピンク地にかわいいイラストのイウォークたちがデザインされたTシャツ。

「ジャワ」がデザインされたTシャツ。

『スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望』Tシャツ

『スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望』デザインTシャツ。

「ダース・ベイダー」と「オビ・ワン・ケノービ」の決闘シーンがデザインされています。

「グローグー」Tシャツ

『マンダロリアン』の人気キャラクター、かわいい「グローグー」がデザインされたTシャツ。

「ダース・モール」Tシャツ

公開25周年を迎えた『スター・ウォーズ エピソード1/ファントム・メナス』に登場する「ダース・モール」Tシャツ。

25周年を記念したデザインです。

キャラクターTシャツ

「スター・ウォーズ」のクリーチャーたちがカラフルにデザインされたTシャツ。

「ダース・ベイダー」や「グローグー」をはじめ、「イウォーク」や「ジャバ・ザ・ハット」など人気キャラクターや作品ロゴがモチーフになってる「スター・ウォーズの日」を記念した54種のTシャツコレクション『54 of ONE』

2024年4月30日(火)より、オンラインストア、 全国で開催されるPOP UP STORE、大阪コミコン2024で発売です。

